ΕΔΕΚ: Θετικά τα μέτρα για την ακρίβεια, αλλά η κοινωνία χρειάζεται περισσότερα – Καταθέτει 5 προτάσεις

Την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας χαιρετίζει η ΕΔΕΚ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις δεν ανταποκρίνονται πλήρως, όπως αναφέρει, στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Το κόμμα καταθέτει σειρά προτάσεων, μεταξύ άλλων για τη διεύρυνση των κριτηρίων στήριξης, την παρακολούθηση των τιμών και την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων.

Στήριξη σε συγκεκριμένα μέτρα

Σε ανακοίνωσή της για την οικονομία, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Όπως σημειώνει, ορισμένα από τα μέτρα κινούνται «στη σωστή κατεύθυνση», αναφέροντας τη συνέχιση της στήριξης των ευάλωτων καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων στο κόστος του ρεύματος, την ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών και τη μείωση του ΦΠΑ στα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Παράλληλα, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει ότι το πακέτο, όπως διαμορφώθηκε, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο μέγεθος της πίεσης που δέχονται σήμερα τα νοικοκυριά.

«Η χώρα έχει, χάρη στις προσπάθειες και τις θυσίες της κοινωνίας, ισχυρά δημόσια οικονομικά», αναφέρει.

Ζητά παρακολούθηση των τιμών

Σε ό,τι αφορά τις μειώσεις του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι βοηθούν, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από το κατά πόσο η ελάφρυνση θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή.

Για τον λόγο αυτό καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει συστηματική παρακολούθηση των τιμών και να δημοσιοποιεί τακτικά τα αποτελέσματα, με ενεργό ρόλο της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Η ΕΔΕΚ αναφέρει ακόμη ότι θεωρεί πως «η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων λειτουργεί υπεύθυνα» και πως η διαφάνεια προστατεύει τόσο τον καταναλωτή όσο και τον έντιμο επιχειρηματία.

Στο επίκεντρο χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι

Το κόμμα εκφράζει παράλληλα προβληματισμό για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, σημαντικές κοινωνικές ομάδες παραμένουν εκτός κάθε στήριξης.

Ειδική αναφορά κάνει στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους που ξεπερνούν οριακά τα εισοδηματικά κριτήρια και στα νέα νοικοκυριά που ζουν σε ενοίκιο.

Η ΕΔΕΚ χαρακτηρίζει ευπρόσδεκτο το εφάπαξ βοήθημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια αύξηση του κόστους ζωής που, όπως αναφέρει, διαρκεί.

Οι προτάσεις της ΕΔΕΚ

Με «εποικοδομητική διάθεση», όπως αναφέρει, η ΕΔΕΚ καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις και δηλώνει έτοιμη να συζητήσει με την Κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές δυνάμεις:

• Διεύρυνση των κριτηρίων στήριξης με κλιμακωτή, σταδιακά φθίνουσα ενίσχυση βάσει εισοδήματος και σύνθεσης νοικοκυριού, ώστε να καλύπτονται και οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

• Σαφές χρονοδιάγραμμα και κριτήρια για τη διάρκεια των μέτρων, ώστε τα νοικοκυριά να γνωρίζουν τι θα ισχύσει μετά τον Μάιο του 2027.

• Δημόσια παρακολούθηση των τιμών στα βασικά είδη και ενίσχυση των ελέγχων ανταγωνισμού.

• Παρακολούθηση της υλοποίησης των στεγαστικών σχεδίων και περαιτέρω ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης όσον αφορά το πραγματικά διαθέσιμο απόθεμα ανά περιοχή και κατηγορία, όχι το συνολικός αριθμός κατοικιών. Την ικανότητα απορρόφησης, δηλαδή πόσο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει ο κατασκευαστικός κλάδος, με δεδομένους τους χρόνους αδειοδότησης και τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, σενάρια ζήτησης, από το συντηρητικό μέχρι το ακραίο, με ρητή παραδοχή για το ποσοστό που θα στραφεί στην ενοικίαση.

• Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών για ηλικιωμένους και ευάλωτα νοικοκυριά, ιδίως στην ύπαιθρο.

Καταλήγοντας, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι η καλή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αποτελεί «κοινή κατάκτηση» και υποστηρίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να μετατραπεί σε «πραγματική ασφάλεια για κάθε οικογένεια».