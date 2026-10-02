Παράταση στη μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ: Στις 28 Νοεμβρίου η εσωκομματική κάλπη - «Δεν υπάρχουν αντίπαλοι» δήλωσε η Αννίτα

Παράταση των εσωκομματικών διαδικασιών για την ανάδειξη του προεδρικού υποψηφίου αποφάσισε το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, διευρύνοντας το στενό χρονοδιάγραμμα που είχε εισηγηθεί το Εκτελεστικό Γραφείο. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει 26 Οκτωβρίου και η Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 28 Νοεμβίου. «Προχωρούμε ενωμένοι» δήλωσε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος στο πέρας της συνεδρίας. Κατά τη συνεδρία, ο Γιώργος Παμπορίδης επανέλαβε ενώπιον των μελών ότι θα υποβάλει υποψηφιότητα για το χρίσμα.

Η αρχική εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου προέβλεπε υποβολή υποψηφιοτήτων την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και κάλπη το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Το Πολιτικό Γραφείο εξουσιοδότησε επίσης ομόφωνα το Εκτελεστικό Γραφείο να προχωρήσει στη σύσταση πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διαδικασία. Για πρώτη φορά τον προεδρικό υποψήφιο του ΔΗΣΥ θα επιλέξει το σύνολο των μελών.

Η πρόταση της Αννίτας Δημητρίου

Την πρόταση για παράταση στις διαδικασίες έθεσε η ίδια η πρόεδρος του κόμματος. Η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε στο σώμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ότι δεν έχει «κανένα πρόβλημα να πάνε οι διαδικασίες και Δεκέμβριο και Ιανουάριο». Πρότεινε επίσης όλα τα οργανωμένα σώματα του ΔΗΣΥ, από την κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι τις ομάδες παραγωγής πολιτικής, να υπογράψουν υπέρ όλων των υποψηφίων, ως πράξη ενότητας. Στη γραμμή της προέδρου κινήθηκε και ο Ιωάννης Κασουλίδης. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών εισηγήθηκε η διαδικασία να μεταφερθεί στον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, ενώ ο Δημήτρης Δημητρίου πρότεινε παράταση των διαδικασιών κατά ένα μήνα.

Η Αννίτα Δημητρίου παρουσίασε την πρόταση ως έμπρακτη κίνηση ενότητας, σε μια περίοδο έντονης εσωκομματικής κρίσης, με τις σχέσεις στο εσωτερικό του κόμματος τεταμένες και στελέχη να προειδοποιούν ότι η μάχη για το χρίσμα κινδυνεύει να βαθύνει τα ρήγματα, ενώ η ίδια είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα θέσει τον εαυτό της στην κρίση των μελών.

Το χρονοδιάγραμμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις πριν από τη συνεδρία. Ο κ. Παμπορίδης είχε προαναγγείλει αίτημα για περισσότερο χρόνο, θεωρώντας ασφυκτικές τις προθεσμίες για όσους θέλουν να διεκδικήσουν το χρίσμα, κυρίως λόγω της απαίτησης για 500 υπογραφές υποστήριξης από όλες τις επαρχίες, ενώ προς την πρόεδρο του κόμματος είχε κατατεθεί και άλλη εισήγηση, για μεταφορά των εσωκομματικών εκλογών τον Φεβρουάριο του 2027.

Εσωκομματικά ο Αβέρωφ;

Ο τέως πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου δεν παρέστη στη συνεδρία, καθώς βρισκόταν στο εξωτερικό. Λίγες ώρες νωρίτερα, ωστόσο, επέλεξε να μιλήσει απευθείας στη βάση. Με ανάρτησή του, έγραψε ότι τον συγκινούν τα χιλιάδες μηνύματα που δέχεται και ότι ποτέ δεν αμφέβαλε για τον «αγνό και ανιδιοτελή κόσμο» της παράταξης, με την οποία, όπως σημείωσε, πορεύτηκε επί 50 χρόνια. «Δεν θα σας προδώσω ποτέ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν «να προδώσει ξανά το κοινό μας όραμα […] Και αυτή είναι η δέσμευση μου σε όλους τους συμπολίτες μου και σε ολόκληρη την κοινωνία. Μαζί προχωράμε», ανέφερε.

Από την Κυριακή, όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει το χρίσμα, ο κ. Νεοφύτου τόνιζε σε δημοσιογράφους ότι η υποψηφιότητά του δεν περιορίζεται στα όρια του ΔΗΣΥ, αποφεύγοντας να διευκρινίσει αν θα κατέλθει ως ανεξάρτητος. Στο ενδεχόμενο η διεκδίκηση του χρίσματος μέσα από το κόμμα να επιβεβαιωθεί, η εσωκομματική κάλπη μετατρέπεται σε ευθεία σύγκρουση με την πρόεδρο του κόμματος και σε αναμέτρηση για την κατεύθυνση της παράταξης, ακόμη και για τη σχέση της με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Συνεδρίαση Πολιτικού Γραφείου ΔΗΣΥ

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού συνεδρίασε σήμερα με αντικείμενο τις διαδικασίες για την επιλογή του υποψηφίου της Παράταξης για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακούστηκαν όλες οι εισηγήσεις και πραγματοποιήθηκε εκτενής και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, με στόχο τη διασφάλιση μιας διαδικασίας που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και σεβασμό στο Καταστατικό και στα Μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Το Πολιτικό Γραφείο υιοθέτησε ομόφωνα συναινετική λύση σε σχέση με τη μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου. Συγκεκριμένα, η υποβολή υποψηφιοτήτων μετατέθηκε για τις 26 Οκτωβρίου και η Παγκύπρια εκλογική συνέλευση για τις 28 Νοεμβρίου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχωρά σε μια πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα διαδικασία, ανοίγοντας την επιλογή του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας στις δεκάδες χιλιάδες μέλη του.

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει όλα τα στελέχη να συμβάλουν ώστε η ενδοκομματική, δημοκρατική διαδικασία, να διεξαχθεί με όρους που θα ενισχύσουν την Παράταξη.

Κάλεσε επίσης ομόφωνα όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους για το χρίσμα της Παράταξης να συμμετάσχουν στις ενδοκομματικές διαδικασίες και να δηλώσουν δημόσια την πρόθεσή τους να σεβαστούν πλήρως την ετυμηγορία των μελών.

Το Πολιτικό Γραφείο καλεί όλα τα Μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι.