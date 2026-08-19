ΝΕΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ και ΕΔΟΝ για τις καταγγελίες στον ΟΝΕΚ: «Εκκωφαντική η σιωπή σας – Η αφωνία είναι πολιτική επιλογή»

Πυρά κατά του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ εξαπολύει η ΝΕΔΗΣΥ, με αφορμή τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και την πρόεδρό του.

Σε ανακοίνωσή της, η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού κάνει λόγο για «εκκωφαντική σιωπή» του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής εξηγήσεις, έρευνες, λογοδοσία ή παραιτήσεις.

Όπως αναφέρει η ΝΕΔΗΣΥ, εδώ και τρεις ημέρες βρίσκονται ενώπιον της κοινής γνώμης σοβαρές καταγγελίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτήσεις, ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, μη υλοποίηση αποφάσεων της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αμφισβήτηση δηλωθέντων ακαδημαϊκών προσόντων.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ΑΚΕΛ και η νεολαία του θα είχαν ήδη ζητήσει εξηγήσεις, έρευνες, λογοδοσία και παραιτήσεις. Στον ΟΝΕΚ, όμως, επέλεξαν τη σιωπή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΕΔΗΣΥ:

Μας προκαλεί έντονη εντύπωση η εκκωφαντική σιωπή του ΑΚΕΛ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ΑΚΕΛ και η νεολαία του θα είχαν ήδη ζητήσει εξηγήσεις, έρευνες, λογοδοσία και παραιτήσεις. Στον ΟΝΕΚ, όμως, μετά από εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες για χρηματοδοτήσεις, σύγκρουση συμφερόντων, μη υλοποίηση αποφάσεων της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου και αμφισβήτηση δηλωθέντων ακαδημαϊκών προσόντων, επέλεξε τη σιωπή.

Εδώ και τρεις ημέρες βρίσκονται ενώπιον της κοινής γνώμης εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του ΔΣ του ΟΝΕΚ και την Πρόεδρο.

Σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη κοινωνία, δεν φαίνεται, πάντως, να σόκαραν ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ οι συγκεκριμένες αναφορές.

Είναι τουλάχιστον παράδοξο. Η ΕΔΟΝ γνώριζε πολύ καλά εδώ και μήνες ότι στον ΟΝΕΚ υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα. Τον περασμένο Φεβρουάριο μιλούσε η ίδια με ανακοίνωση της για «θεσμική εκτροπή» και απαιτούσε άμεσες ενέργειες από την Κυβέρνηση. Σήμερα, όμως, που οι καταγγελίες έγιναν συγκεκριμένες και αγγίζουν ζητήματα χρηματοδοτήσεων και σύγκρουσης συμφερόντων, η ευαισθησία για λογοδοσία φαίνεται να εξαντλήθηκε.

Το ΑΚΕΛ γνωρίζει πολύ καλά να απαιτεί παραιτήσεις, ανεξάρτητες έρευνες και λογοδοσία όταν προκύπτουν σοβαρές καταγγελίες. Είναι άξιο απορίας γιατί τώρα τόση σιωπή.

Και επειδή η σιωπή αυτή είναι πλέον εκκωφαντική, το ερώτημα είναι απλό: γιατί, σε αντίθεση με κάθε άλλη περίπτωση, το ΑΚΕΛ και η νεολαία του επιλέγουν τώρα την αφωνία;

Το ελάχιστο που θα ανέμενε κανείς είναι να επιδείξουν σήμερα την ίδια ευαισθησία για διαφάνεια και λογοδοσία που επιδεικνύουν με τόση ευκολία σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γιατί η ευαισθησία για τη διαφάνεια δεν μπορεί να λειτουργεί με κομματικό διακόπτη ή όπου βολεύει.

Η εκούσια σιωπή απέναντι σε τόσο σοβαρές καταγγελίες είναι πολιτική επιλογή