Για πρώτη φορά μέλος του ΕΛΑΜ στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου – Επικρίνει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η ΕΔΟΝ

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίσει για πρώτη φορά μέλος του ΕΛΑΜ στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Πρόκειται για την Ζαφείρω Κάστανου, η οποία κατήλθε ως υποψήφια βουλεύτρια του ΕΛΑΜ στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σοβαρό προβληματισμό εκφράζει η ΕΔΟΝ για την απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να διορίσει μέλος του ΕΛΑΜ στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση κάνει λόγο για επιλογή που «προκαλεί τη νέα γενιά και την ίδια την αποστολή του Οργανισμού», υποστηρίζοντας ότι ο ΟΝΕΚ οφείλει να προάγει τις αξίες της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ειρηνικής συνύπαρξης. Παράλληλα, τονίζει ότι, ιδιαίτερα σε μια μοιρασμένη πατρίδα, ο Οργανισμός πρέπει να διατηρεί και να ενισχύει τον δικοινοτικό του χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, η ΕΔΟΝ χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στον διορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια παρατεταμένη περίοδο δυσλειτουργίας που ακολούθησε την παραίτηση τριών μελών του σώματος.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η αδυναμία σύγκλησης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σε εκκρεμότητα χρηματοδοτικά προγράμματα, ανανεώσεις υφιστάμενων δράσεων και κρίσιμες αποφάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία του Οργανισμού. Όπως αναφέρει, οργανώσεις νεολαίας, κέντρα νεότητας, άτυπες ομάδες νέων και μεμονωμένοι νέοι στερήθηκαν ευκαιρίες και στήριξη, ενώ εργαζόμενοι σε προγράμματα του ΟΝΕΚ βρέθηκαν αντιμέτωποι με εργασιακή αβεβαιότητα λόγω της λήξης συμβάσεών τους.

Η ΕΔΟΝ δηλώνει επίσης έτοιμη να συμβάλει ώστε ο ΟΝΕΚ να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη λειτουργία, με διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και σεβασμό των διαδικασιών, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αποστολή του προς όφελος της νεολαίας.

Παράλληλα, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του Οργανισμού και να παρεμβαίνει όπου κρίνει αναγκαίο, με στόχο, όπως αναφέρει, ο ΟΝΕΚ να υπηρετεί τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα δικαιώματα των νέων.

Καταληκτικά, η οργάνωση εκφράζει την ευχή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει μια παραγωγική θητεία και να ανταποκριθεί στις ευθύνες του, υποστηρίζοντας τον θεσμικό ρόλο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.