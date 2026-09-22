Καταργούνται οι αστυνομικές φρουρές από τις 5 Οκτωβρίου - Πώς επηρεάζονται οι πρώην Προέδροι της Βουλής και Νίκος Αναστασιάδης

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, πέρασε από τα λόγια στις πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», απέστειλε επιστολές προς τους πρώην προέδρους της Βουλής Μάριο Καρογιάν, Δημήτρη Συλλούρη και Γιαννάκη Ομήρου, καθώς και προς την πρώην Πρώτη Κυρία, Έλση Χριστόφια, ενημερώνοντάς τους ότι οι αστυνομικές φρουρές καταργούνται από τις 5 Οκτωβρίου.

Η πρώην Πρώτη Κυρία Ανδρούλα Βασιλείου είχε αποποιηθεί προ ημερών τον αστυνομικό φρουρό που της είχε διατεθεί μετά από κοινωνική κατακραυγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα υπάρξει μείωση της φρουράς του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασίαδη, από τον Ιανουάριο του 2027. Οι αποφάσεις για κατάργηση ή και μείωση αστυνομικών φρουρών λήφθηκε στο πλαίσιο της νέας ενιαίας διαδικασίας για την παροχή αστυνομικής φρούρησης.

Η Αστυνομία προχώρησε σε επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου, βάσει της οποίας δεν προκύπτουν λόγοι συνέχισης της μόνιμης φρούρησης. Οι αποφάσεις βασίζονται αποκλειστικά στην εκτίμηση κινδύνου και δεν σχετίζονται με την ιδιότητα ή τη θεσμική διαδρομή του αξιωματούχου.