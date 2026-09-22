Υπόθεση Αριστοτέλους: Απορρίφθηκε το αίτημα για παράδοση εγγράφων - Ζήτημα δίκαιης δίκης θέτει η υπεράσπιση

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για παράδοση εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων, αποφασίζοντας ότι η μη παράδοσή τους από την Κατηγορούσα Αρχή αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν συντρέχει λόγος έκδοσης διατάγματος. Η ενδιάμεση απόφαση αναγνώστηκε την Τρίτη και αφορά την υπόθεση ποινικής δίωξης της πρώην διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους και άλλων επτά προσώπων, σε σχέση με έγγραφα των φυλακών που εντοπίστηκαν στην οικία του δεσμοφύλακα.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, δήλωσε ότι κατά την επόμενη δικάσιμο θα εγείρει ζήτημα ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής δίκαιης δίκης, εφόσον η Κατηγορούσα Αρχή συνεχίσει να εκπροσωπείται από τον δικηγόρο της Δημοκρατίας Α΄, Βασίλη Μπίσσα.

Ο Βασίλης Μπίσσας, ο οποίος έλαβε στη συνέχεια τον λόγο, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στις 9:30 το πρωί.

Στην υπόθεση κατηγορούνται η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος, νυν αστυνομικός.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπή κρατικής περιουσίας, η οποία αφορά 48.432 έγγραφα, 370 αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών και 431 αντικείμενα με ψηφιακά δεδομένα.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται επίσης κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων από τις Φυλακές στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα.

Η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων ενώ ήταν διευθύντρια του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ