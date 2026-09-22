Μπαίνει στην τελική ευθεία ο ΔΗΣΥ για το 2028: Κάλπες έως τον Δεκέμβριο – Η Αννίτα «δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της» [ηχητικό]

Ο ΔΗΣΥ βάζει πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για τις Προεδρικές Εκλογές, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος να αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο και τις εσωκομματικές κάλπες, εφόσον υπάρξουν περισσότερες από μία υποψηφιότητες, να τοποθετούνται στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ηγεσίας, όπου τέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας όσο και το ενδιαφέρον της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου.

«Η ίδια δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της, όμως ζήτησε χρόνο να πάρει τις τελικές της αποφάσεις», ανέφερε ο κ. Δίπλαρος, σημειώνοντας ότι θεωρεί απολύτως κατανοητή τη στάση της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της ηγεσίας έθεσαν ως στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026, ώστε το κόμμα να γνωρίζει εγκαίρως ποιος θα είναι ο υποψήφιός του.

Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσα στον Οκτώβριο και, εφόσον δεν προκύψει συναινετική κατάληξη σε μία υποψηφιότητα, προσφυγή στις κάλπες περί τα τέλη Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου.

Όπως τόνισε, για πρώτη φορά τα μέλη της παράταξης θα κληθούν να επιλέξουν απευθείας τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές.

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες ώστε να υπάρξει συναίνεση και μία κοινά αποδεκτή υποψηφιότητα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι μια εσωκομματική αναμέτρηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αρνητική εξέλιξη, εφόσον η διαδικασία διεξαχθεί δημοκρατικά και το αποτέλεσμα γίνει σεβαστό από όλους.

Ερωτηθείς κατά πόσο η ηγεσία προκρίνει την Αννίτα Δημητρίου, απέφυγε να τοποθετηθεί υπέρ οποιουδήποτε προσώπου. Αναφέρθηκε ωστόσο στο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και στην επανεκλογή της κ. Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Γιώργος Παμπορίδης αλλά και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Ως προς τα επόμενα βήματα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξήγησε ότι η πρώτη συζήτηση θα γίνει σε επίπεδο ηγεσίας. Ακολούθως, το θέμα θα περάσει στο Εκτελεστικό Γραφείο και η τελική πρόταση θα τεθεί ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου προς έγκριση.

Ο κ. Δίπλαρος αναφέρθηκε και στις εσωκομματικές εντάσεις των τελευταίων ημερών, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα συσπείρωσης.

Για την περίπτωση του Νίκου Τορναρίτη και την αποδοχή διορισμού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ότι ο κ. Τορναρίτης δεν έχει διαγραφεί από τον ΔΗΣΥ.

«Δεν χαρίζω και δεν θα αφήσω να χαριστεί κανένας συναγερμικός είτε σε οποιοδήποτε κόμμα είτε σε οποιοδήποτε πρόσωπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν περισσεύει κανένας» από την παράταξη.

Όπως είπε, μετά την επιλογή του υποψηφίου θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλα τα στελέχη και τα μέλη να στηρίξουν την απόφαση του κόμματος, «με κατανόηση, με διάλογο, με επικοινωνία» και όχι μέσα από νέες αντιπαραθέσεις.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει «ψυχή τε και σώματι» τον υποψήφιο που θα επιλέξει ο ΔΗΣΥ. Παράλληλα, δήλωσε ότι, σε περίπτωση που ο υποψήφιος της παράταξης δεν περάσει στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών, ο ίδιος δεν προτίθεται να στηρίξει υποψήφιο του ΑΚΕΛ, επικαλούμενος τις πολιτικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων.

Ακούστε την παρέμβαση του Ευθύμιου Δίπλαρου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: