Από το Ακρωτήρι θα στείλει η Βρετανία αποστολή κατά των επιθέσεων των Χούθι

Η βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο αποκτά εκ νέου κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύντομα από εκεί θα επιχειρεί αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, Voyager, της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, για την υποστήριξη σαουδαραβικών μαχητικών στην αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη. Αυτό ανακοίνωσε η βρετανική Κυβέρνηση, τονίζοντας πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από επίσημο αίτημα του Ριάντ για στρατιωτική υποστήριξη και η αποστολή αναμένεται, σε πρώτη φάση, να διαρκέσει μερικές εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας, Λουκ Πόλαρντ, η αποστολή θα έχει «αμιγώς αμυντικό» χαρακτήρα. Όπως εξήγησε, ο εναέριος ανεφοδιασμός θα επιτρέπει στα σαουδαραβικά μαχητικά να παραμένουν περισσότερο χρόνο στον αέρα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αναχαιτίζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εκτοξεύονται από τους Χούθι. Η Βρετανία διευκρινίζει πως το Voyager δεν πρόκειται να συμμετέχει σε επιθετικά πλήγματα εναντίον στόχων στην Υεμένη υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η στρατιωτική επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Επιθέσεις σε Ριάντ και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Η βρετανική απόφαση ακολουθεί την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας με ντρόουνς και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ριάντ, καθώς επίσης και ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταδικάσει τις επιθέσεις δηλώνοντας ότι το Ριάντ και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν την ασφάλεια και την κυριαρχία τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το Λονδίνο έχει επίσης εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για την προέλαση των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Σε πρόσφατη τοποθέτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Βρετανία προειδοποίησε ότι οι εξελίξεις αποτελούν άμεση απειλή για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς στον κόσμο.

Μπέρναμ: Σύνδεση με την ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος ζωής

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ συνέδεσε ευθέως την απόφαση με την προστασία των οικονομικών και ενεργειακών συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε ότι η Σαουδική Αραβία δέχεται επιθέσεις και βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνουν ανοικτές οι κρίσιμες ενεργειακές και εμπορικές οδοί.

Από την πλευρά του, ο Λουκ Πόλαρντ δήλωσε ότι στόχος της βρετανικής υποστήριξης είναι να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε να έχει πρόσθετες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη Βρετανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ