Η ξαφνική διάθεση του τέως προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, να επιμείνει στην πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2028 έχει προκαλέσει αισθητή ανησυχία στο εσωτερικό του κόμματος. Στελέχη σε όλα τα επίπεδα προσπαθούν να βάλουν σε τάξη τα πιθανά σενάρια που απορρέουν από μια τέτοια, απευκταία, όπως χαρακτηρίζεται, προοπτική. Η στάση αυτή δεν πηγάζει από την απαίτηση να περιορι...
ΔΗΣΥ - Αβέρωφ Νεοφύτου: Του θυμίζουν τι έλεγε στις Προεδρικές του 2023
Στον ΔΗΣΥ στέλνουν ξεκάθαρο το μήνυμα προς τον τέως πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, ότι δεν νοείται οποιαδήποτε παραβίαση των επιβαλλόμενων από το καταστατικό διαδικασιών. Θέτουν δε επί του παρόντος στο παρασκήνιο πως μια πιθανή τέτοια στάση του κ. Νεοφύτου θα είναι ακριβώς η ίδια με εκείνην του Νίκου Χριστοδουλίδη όταν αγνόησε τις αποφάσεις του ΔΗΣΥ το 2023. Στάση η οποία τότε είχε επικριθεί σφόδρα από τον Α. Νεοφύτου
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