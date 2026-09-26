ΔΗΣΥ - Αβέρωφ Νεοφύτου: Του θυμίζουν τι έλεγε στις Προεδρικές του 2023

Η ξαφνική διάθεση του τέως προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, να επιμείνει στην πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2028 έχει προκαλέσει αισθητή ανησυχία στο εσωτερικό του κόμματος. Στελέχη σε όλα τα επίπεδα προσπαθούν να βάλουν σε τάξη τα πιθανά σενάρια που απορρέουν από μια τέτοια, απευκταία, όπως χαρακτηρίζεται, προοπτική. Η στάση αυτή δεν πηγάζει από την απαίτηση να περιορι...

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