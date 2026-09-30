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ΗΠΑ: Κυρώσεις σε 10 πρόσωπα και οντότητες για φερόμενη προμήθεια όπλων στο Ιράν

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις κατά προσώπων και οντοτήτων που φέρονται να βοήθησαν το ιρανικό υπουργείο Άμυνας να προμηθευτεί όπλα και εξαρτήματα.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 10 προσώπων και οντοτήτων, ορισμένα από τα οποία εδρεύουν στην Κίνα και το Πακιστάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να βοήθησαν το υπουργείο Άμυνας του Ιράν να προμηθευτεί όπλα και συναφή εξαρτήματα.

Οι κυρώσεις εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απομονώσει οικονομικά το Ιράν και να το οδηγήσει σε διαπραγμάτευση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης Economic Outcast (Οικονομικός Παρίας), το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχεύει και να πλήττει όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη που επιτρέπει στο ιρανικό καθεστώς να συντηρεί τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις του», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Σε δελτίο Τύπου, το υπουργείο ανέφερε ότι «δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή στήριξης του καθεστώτος» και ότι θα συνεχίσει να εντοπίζει, να αποκαλύπτει και να απομονώνει τους υποστηρικτές του Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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