Προς αλλαγή ο εκλογικός νόμος για τις αναρτήσεις στα social media – Στο μικροσκόπιο η ποινική δίωξη πολιτών

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι χρειάζεται εκσυγχρονισμός των διατάξεων που περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις για τις εκλογές την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής τους. Χαρακτήρισε «απαράδεκτο φαινόμενο» το γεγονός ότι πολίτες κλήθηκαν στο Αρχηγείο Αστυνομίας για αναρτήσεις που έκαναν πριν ή κατά την ημέρα των βουλευτικών εκλογών.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι το άρθρο 63 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου είναι παρωχημένο και δεν είχε οδηγήσει στο παρελθόν σε ποινικές διώξεις. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που άρχισε η διερεύνηση, το ΑΚΕΛ θεωρεί αναγκαία τη νομοθετική παρέμβαση, ώστε οι απλοί πολίτες να μπορούν να εκφράζονται χωρίς τον κίνδυνο ποινικής δίωξης.

Όπως εξήγησε, η πρόταση νόμου προβλέπει να εξαιρούνται πρόσωπα με επιρροή στη δημόσια ζωή, για να αποτρέπεται η δυνατότητα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Ανέφερε ότι υπάρχει αντίστοιχη πρόταση από το Κίνημα ΑΛΜΑ και ότι διαπιστώνεται συναντίληψη επί της αρχής με την εκτελεστική εξουσία και την πλειοψηφία των κομμάτων. Η Επιτροπή έδωσε στο Υπουργείο Εσωτερικών 15 ημέρες για την υποβολή σχολίων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι η πρόταση δεν προσδιορίζει εξαντλητικά τα πρόσωπα που θα εξαιρούνται, αλλά παραπέμπει στη νομοθεσία για το πόθεν έσχες και στον ορισμό του δημόσια εκτεθειμένου προσώπου. Πρόκειται, όπως είπε, για πρόσωπα με παρουσία στη δημόσια ζωή, των οποίων οι απόψεις μπορούν να επηρεάσουν άλλους.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι το θέμα εγγράφηκε προς συζήτηση με πρωτοβουλία του προέδρου του κόμματος και υιοθετήθηκε από την Επιτροπή. Στόχος, ανέφερε, είναι να εξεταστούν τόσο οι ενέργειες της Αστυνομίας και της εκτελεστικής εξουσίας στο πλαίσιο των ερευνών όσο και η εφαρμογή νομοθεσίας που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές συνθήκες.

Αναφερόμενος στις προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ και του προέδρου του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο κ. Λεωνίδου είπε ότι επιδιώκεται να πάψει να ποινικοποιείται η ελεύθερη έκφραση των πολιτών για τις εκλογές έως και την ημέρα διεξαγωγής τους. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η άσκηση ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς βάσει της αρχής της αναλογικότητας, ιδίως για πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία, όπως είπε, θα πρέπει να ισχύει απαγόρευση.

Το ΔΗΚΟ αντιμετωπίζει θετικά τη συζήτηση, ανέφερε ο κ. Λεωνίδου, προσθέτοντας ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς πολίτες έχουν κληθεί στην Αστυνομία και βρίσκονται υπό διερεύνηση για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε έκπληκτος, όπως είπε, από το γεγονός ότι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών παρακολουθούσε αναρτήσεις πολιτών την ημέρα των εκλογών και ότι η Αστυνομία επέλεξε στη συνέχεια 27 πρόσωπα για ποινική διερεύνηση βάσει νομοθεσίας του 1979, όταν δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έθεσε επίσης θέμα ίσης εφαρμογής της νομοθεσίας, αναφέροντας ως παράδειγμα δηλώσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη την ημέρα των εκλογών, για τις οποίες, όπως υποστήριξε, δεν έγινε αντίστοιχη διερεύνηση. Μίλησε για «υποκρισία των διωκτικών αρχών» και επέκρινε το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα μπορούν να επικοινωνούν μαζικά τηλεφωνικά με πολίτες την ημέρα των εκλογών, ενώ οι πολίτες κινδυνεύουν με ποινική διερεύνηση για απλές αναρτήσεις.

Καταλήγοντας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η πρόταση του ΑΛΜΑ, όπως και εκείνη του ΑΚΕΛ, αποσκοπεί στην αποποινικοποίηση μιας παρωχημένης πρόνοιας. Εξέφρασε αισιοδοξία ότι, με βάση το κλίμα της συζήτησης, θα εξασφαλιστούν ευρύτερες συναινέσεις για την έγκριση των προτάσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ