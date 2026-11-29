Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τύπο των Τουρκοκυπρίων, 400 υποψήφιοι από οκτώ κόμματα και επτά ανεξάρτητοι διεκδικούν τις 50 έδρες. Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση μετά την κατάργηση της συνδυασμένης ψήφου. Οι «ψηφοφόροι» μπορούν να σφραγίσουν το ψηφοδέλτιο ενός κόμματος ή να επιλέξουν υποψηφίους του ίδιου κόμματος, χωρίς να συνδυάζουν υποψηφίους από διαφορετικά κόμματα.

Στις τοπικές «εκλογές», 50 υποψήφιοι διεκδικούν 17 θέσεις «δημάρχων» και 985 υποψήφιοι 226 θέσεις «δημοτικών συμβούλων». Άλλοι 2.491 υποψήφιοι συμμετέχουν στις αναμετρήσεις για «κοινοτάρχες» και μέλη «συμβουλίων γερόντων». Για την εκλογή «δημάρχου» προβλέπεται μόνο σφραγίδα, ενώ για τα «δημοτικά συμβούλια» οι «ψηφοφόροι» μπορούν να βάλουν σφραγίδα ή να συνδυάσουν σφραγίδα με επιλογή υποψηφίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ