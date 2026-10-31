Λετυμπιώτης: Πολιτικό οξύμωρο η τουρκική υποψηφιότητα για ΓΓ του ΟΗΕ

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η υποψηφιότητα επιβεβαιώνει την υποκρισία της Τουρκίας, την οποία, όπως ανέφερε, είχε αναδείξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Είναι, πράγματι, οξύμωρο μια χώρα που εδώ και 52 χρόνια εξακολουθεί να κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, και να περιφρονεί τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, να διεκδικεί την ηγεσία του ίδιου του Οργανισμού που θεμελιώθηκε για την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών», δήλωσε.

Ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στον αναθεωρητισμό, την επιθετικότητα και την καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Δικαίου της Θάλασσας. Έκανε ακόμη λόγο για στρατιωτική εμπλοκή σε περιφερειακές συγκρούσεις, καθώς και για παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια πολιτική που αντιστρατεύεται ευθέως τις αρχές και την αποστολή του Οργανισμού.

«Δεν μπορείς να διεκδικείς να ηγηθείς των Ηνωμένων Εθνών, όταν αρνείσαι να σεβαστείς τις αρχές που τα θεμελιώνουν. Δεν μπορείς να διεκδικείς να εκπροσωπήσεις το Διεθνές Δίκαιο, όταν εξακολουθείς να το παραβιάζεις», υπογράμμισε.

Για τη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και διέπεται από ιδιαίτερες θεσμικές και διπλωματικές παραμέτρους.

Πρόσθεσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας, αξιολογώντας τις υποψηφιότητες, θα συνεκτιμήσει με τη δέουσα σοβαρότητα τα χαρακτηριστικά, τα προσόντα και τη διαδρομή κάθε υποψηφίου, καθώς και τη στάση της χώρας που τον προτείνει απέναντι στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, στο Διεθνές Δίκαιο και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026 και θα ασκήσει την προεδρία του τον Οκτώβριο του 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ