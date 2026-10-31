Νέες αποκαλύψεις για την εξαφάνιση της Όλγας: Προσπάθησε να φύγει στο εξωτερικό ο 43χρονος - Αγόρασε εισιτήρια λίγο μετά τη δημοσίευση της Αστυνομίας

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Καθοριστικής σημασίας κρίνεται η αναμενόμενη από την ΥΠΕΓΕ έρευνα στο όχημα του υπόπτου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο ανακριτής της υπόθεσης ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η 61χρονη δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από τις 21 Οκτωβρίου δεν είχε καμία επικοινωνία με κάποιον από τους οικείους της, το κινητό της τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο, ενώ στο σπίτι της εντοπίστηκε υποσιτισμένος ο σκύλος της, τον οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν συνήθιζε να αφήνει μόνο του. Ταυτόχρονα, το όχημά της παρέμεινε εγκαταλελειμμένο από την εν λόγω ημερομηνία, ενώ είχε και σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού στο οποίο δεν εμφανίστηκε. Ακόμη, ο ανακριτής δήλωσε ότι η 61χρονη δεν έφυγε εκτός της Δημοκρατίας, ούτε μετέβη στις κατεχόμενες περιοχές.

Σχετικά με τον 43χρονο, αυτός εντοπίστηκε χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου είχε προγραμματισμένο ταξίδι για να αποχωρήσει από την Κύπρο με προορισμό τη Βηρυτό. Εκεί, η Αστυνομία του ζήτησε να ακολουθήσει τα μέλη της και στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τον ανακριτή, ο ύποπτος αγόρασε τα αεροπορικά εισιτήρια στις 05:00 το πρωί της 29ης Οκτωβρίου, δηλαδή μόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση στα ΜΜΕ της εξαφάνισης της 61χρονης. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αποφάσισε εκτάκτως να ταξιδέψει, καθώς είχε πληροφορηθεί ότι στενό του πρόσωπο αντιμετώπιζε σοβαρή ανίατη ασθένεια.

Το «τροχαίο» και οι απαιτήσεις για δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ισχυρίζεται η Αστυνομία στην αίτηση προσωποκράτησης του 43χρονου, σχετικά με τις οικονομικές απαιτήσεις που φέρεται να είχε από την 61χρονη, με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση τους τελευταίους περίπου πέντε μήνες.

Σύμφωνα με μαρτυρία του δικηγόρου της ελλείπουσας, ο οποίος επικαλέστηκε πληροφορίες από τον γιο της, ο ύποπτος είχε αναφέρει στην 61χρονη ότι ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα, για το οποίο έφερε την ευθύνη, και ότι ο άλλος οδηγός απαιτούσε αποζημίωση ύψους 60.000 έως 70.000 ευρώ. Η γυναίκα φέρεται να του πρότεινε να του επιστρέψει ένα περιδέραιο που της είχε χαρίσει, το οποίο, όπως της είχε πει, άξιζε 10.000 ευρώ. Ο 43χρονος αρχικά αρνήθηκε και της ανέφερε ότι θα μετέβαινε στη Συρία για να εξασφαλίσει τα χρήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αίτηση της Αστυνομίας, από έλεγχο στα συστήματά της δεν προέκυψε οποιαδήποτε καταχώρηση για εμπλοκή του υπόπτου σε τροχαίο δυστύχημα. Παράλληλα, πληροφοριοδότης ανέφερε ότι ο 43χρονος ζητούσε επίμονα χρήματα από την 61χρονη και ήταν ιδιαίτερα θυμωμένος με την άρνησή της, γνωρίζοντας ότι διέθετε σημαντική οικονομική επιφάνεια.

Ο ίδιος ο ύποπτος, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του ότι είχε πει ψέματα στην 61χρονη για τις οικονομικές απαιτήσεις από το τροχαίο, με σκοπό να της αποσπάσει χρήματα. Ισχυρίστηκε ότι πράγματι είχε εμπλακεί σε τροχαίο, χωρίς να ευθύνεται, ενώ υποστήριξε ότι της ζητούσε 15.000 έως 20.000 ευρώ και όχι 60.000 έως 70.000 ευρώ. Παραδέχθηκε επίσης ότι το περιδέραιο ήταν ψεύτικο και ότι είχε κατασκευάσει πλαστό πιστοποιητικό αυθεντικότητας, παρουσιάζοντάς το ως κόσμημα αξίας 9.000 έως 10.000 ευρώ, προκειμένου να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. Όπως ισχυρίστηκε, η γυναίκα τού επέστρεψε το περιδέραιο για να το πωλήσει, όταν αρνήθηκε να του δώσει χρήματα.

Η κραυγή και το επίμαχο όχημα

Ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσιάστηκε και μαρτυρία περίοικου της οικίας του 43χρονου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι κατά τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία, άκουσε μία γυναικεία κραυγή από την οικία του υπόπτου, ενώ στη σκηνή είδε και το όχημά του.

Ακόμη, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία που παρουσίασε η Αστυνομία, στις 21 Οκτωβρίου δύο πρόσωπα έφτασαν στην οικία του 43χρονου με γκρίζο αυτοκίνητο, ίδιας περιγραφής με εκείνο που χρησιμοποιούσε ο ύποπτος. Περίπου μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά αργότερα, το ένα πρόσωπο εξήλθε από την οικία και μετακίνησε το όχημα με όπισθεν, ώστε το πίσω μέρος του να εφάπτεται στην εξώπορτα. Στη συνέχεια, φαίνεται να ανοίγει τον χώρο αποσκευών και να τοποθετεί σε αυτόν κάτι, προτού επιβιβαστεί μόνο του και αποχωρήσει.

Ο ύποπτος, σε κατάθεσή του, παραδέχθηκε ότι συναντήθηκε με την 61χρονη την ημέρα της εξαφάνισής της, σε συγκεκριμένο σημείο στη Λινόπετρα, όπου εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της. Όπως ισχυρίστηκε, μετέβησαν μαζί στην οικία του, όπου παρέμειναν για περίπου δύο ώρες και ήρθαν σε ερωτική επαφή. Ακολούθως, σύμφωνα με τον ίδιο, τη μετέφερε πίσω στο όχημά της, με την 61χρονη να του αναφέρει ότι θα πήγαινε βόλτα στις κατεχόμενες περιοχές με μία φίλη της.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορία που εξασφάλισε η Αστυνομία, ο ύποπτος φέρεται να βρισκόταν μαζί με την 61χρονη στην περιοχή Μονής το απόγευμα της 21ης Οκτωβρίου, όπου καταγράφηκε και το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου.

Έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Πέραν των διαφόρων ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Αστυνομία προχωρεί σε ενέργειες για αποκάλυψη των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της ελλείπουσας όσο και του υπόπτου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους ή αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, στην κατοχή του 43χρονου εντοπίστηκε χρηματικό ποσό 4.620 ευρώ, καθώς και ξένο συνάλλαγμα, μεταξύ των οποίων ρωσικά ρούβλια. Εντοπίστηκαν επίσης δύο απενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα και δύο σετ γυναικείων εσωρούχων στις αποσκευές του, τα οποία περιλαμβάνονται στα υπό εξέταση ευρήματα.

Οι ανακριτές αναμένεται να λάβουν περίπου 85 καταθέσεις, να εξετάσουν μεγάλο αριθμό κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και να προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνες για εντοπισμό τεκμηρίων, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για εντοπισμό της 61χρονης.