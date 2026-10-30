Φόρεσε πιπίλες για σκουλαρίκια η βουλεύτρια Νταϊάνα Κωνσταντινίδη - Το μήνυμα για την υπογεννητικότητα και η επίδειξη μόδας (βίντεο)

Όπως ανέφερε, η αφορμή δόθηκε κατά τη συμμετοχή της σε επίδειξη μόδας που διοργάνωσε ο Ερυθρός Σταυρός, την οποία το κόμμα της στήριξε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας προσφοράς και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Σύμφωνα με την ίδια, η ιδέα προέκυψε από συζήτηση με τη μικρότερη κόρη της το πρωί της εκδήλωσης.

«Χαράματα πρωί ξυπνώ και την ώρα που έπινε η μικρότερη μου κόρη το γαλατάκι της, τη ρώτησα τι θα φορέσει η μαμά. Και μεταξύ άλλων, επειδή έχει τόση αγάπη στο γαλατάκι της, μου είπε να βάλω μπιμπερό στο φόρεμά μου και μετά σκέφτηκα, επειδή θα ήταν και πιο εύκολο ενδυματολογικά, να βάλω πιπίλες», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, από εκεί γεννήθηκε η ιδέα για τα σκουλαρίκια και το κολιέ, τα οποία επιλέχθηκαν όχι μόνο ως συμβολικό στοιχείο της εμφάνισής της αλλά και ως αφορμή για να αναδειχθεί το ζήτημα της υπογεννητικότητας.

Η βουλεύτρια σημείωσε ότι η συγκεκριμένη επιλογή εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία ενημέρωσης για την υπογεννητικότητα στην Κύπρο, θέμα στο οποίο, όπως είπε, το κόμμα της δίνει ιδιαίτερη έμφαση.

«Κάπως έτσι, από αυτή την ιδέα για το πώς να στηρίξουμε και πώς να ενημερώσουμε για το κομμάτι της υπογεννητικότητας, καταλήξαμε στα σκουλαρίκια - πιπίλες, καθώς επίσης και στο κολιέ», δήλωσε.