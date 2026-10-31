Στέφανος Στεφάνου: «Χριστοδουλίδης και ΔΗΣΥ πρέπει να φύγουν από την εξουσία» - Το σχέδιο του ΑΚΕΛ για τις Προεδρικές του 2028

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι οι Προεδρικές Εκλογές δεν αφορούν προσωπικές φιλοδοξίες ή ατζέντες, αλλά το πολιτικό περιεχόμενο και τις πολιτικές που θα εφαρμόσει η επόμενη διακυβέρνηση. «Το διακύβευμα είναι απλό και καθαρό: οι πολιτικές που θα κληθεί να εφαρμόσει η νέα διακυβέρνηση ποιων τα συμφέροντα θα εξυπηρετούν; Των πολλών ή των λίγων;», διερωτήθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική στις κυβερνήσεις Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές τους ευθύνονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή κοινωνία. Έκανε ειδική αναφορά στο κούρεμα καταθέσεων, στην κατάρρευση του Συνεργατισμού, στις αλλαγές στη νομοθεσία για τις εκποιήσεις, στο σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων, καθώς και σε φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς.

«Αυτή είναι η Κύπρος που δυστυχώς ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και οι ένοχοι γι’ αυτή την οικτρή κατάσταση έχουν όνομα: είναι η κυβέρνηση Αναστασιάδη, ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές των δύο πλευρών «για δεκατρία τώρα χρόνια γεννούν και ανατροφοδοτούν τα νοσηρά φαινόμενα που βιώνει ο λαός μας».

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι ΔΗΣΥ και κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά ως προς τις πολιτικές τους, σημειώνοντας ότι τους χωρίζουν κυρίως προσωπικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες. «Είτε Χριστοδουλίδης είτε ΔΗΣΥ στην ουσία τίποτα δεν αλλάζει», είπε, για να διατυπώσει στη συνέχεια τη θέση ότι «Χριστοδουλίδης και ΔΗΣΥ πρέπει να φύγουν από την εξουσία για να αναπνεύσει η κοινωνία».

Συνεργασίες πριν από το πρόσωπο

Αναφερόμενος στη στρατηγική του ΑΚΕΛ για τις εκλογές του 2028, ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι το κόμμα θα επιδιώξει τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, αντί να ακολουθήσει μια αυτόνομη πορεία. Όπως είπε, «το δύσκολο, και αυτό θα πράξουμε, είναι να αναζητήσουμε συμμαχίες ώστε να διαμορφωθεί ένα πλατύ προοδευτικό μέτωπο με στόχο την αλλαγή».

Εξήγησε ότι η συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινές θέσεις και στόχους σε βασικά ζητήματα και όχι απλώς σε μια συμφωνία για την επιλογή υποψηφίου. Για τον λόγο αυτό, το ΑΚΕΛ θα αρχίσει το επόμενο διάστημα επαφές με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να διαμορφωθεί η απαραίτητη συναντίληψη.

«Αυτή είναι η δική μας επιλογή κι ας γνωρίζουμε ότι δεν ικανοποιεί την ανάγκη για πηχυαίους τίτλους: να προτάσσουμε με επιμονή και σοβαρότητα το πολιτικό πλαίσιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στη συζήτηση για το πρόσωπο που θα ηγηθεί και θα εκφράσει την προοδευτική συνεργασία που επιχειρούμε να κτίσουμε».

Οι έξι άξονες της προοδευτικής αλλαγής

Ο Στέφανος Στεφάνου παρουσίασε έξι βασικούς άξονες που, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της προοδευτικής αλλαγής.

Πρώτος άξονας είναι η λύση του Κυπριακού, με τον γενικό γραμματέα του κόμματος να υπογραμμίζει ότι χρειάζεται Πρόεδρος που να επιδιώκει ουσιαστικά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επανένωση της Κύπρου. Έθεσε ως προϋποθέσεις την κατοχύρωση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, την αξιοποίηση του Πλαισίου Γκουτέρες και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξεύρεση λύσης.

Δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όπως ανέφερε, η κοινωνική ατζέντα θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στο κόστος ζωής, στις ανισότητες, στη στεγαστική και ενεργειακή κρίση, στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και στις ελλείψεις κοινωνικών υποδομών για τις οικογένειες και τις ευάλωτες ομάδες.

Τρίτος άξονας είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στον φασισμό και την ακροδεξιά. Ο κ. Στεφάνου εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΕΛΑΜ στη διακυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα απειλούσε τις δημοκρατικές ελευθερίες και θα ενίσχυε τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και τη βία. Κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν για την απομόνωση της ακροδεξιάς.

Τέταρτος άξονας είναι η εισαγωγή ενός νέου οικονομικού μοντέλου, το οποίο θα διασφαλίζει βιώσιμη ανάπτυξη και θα προστατεύει το περιβάλλον και τον εθνικό πλούτο. Στις προτεραιότητες που ανέφερε περιλαμβάνονται η ενέργεια, το υδατικό, η διαχείριση αποβλήτων, η περιβαλλοντική προστασία και το κυκλοφοριακό.

Πέμπτος άξονας αφορά την προστασία των στρατηγικών υποδομών και των νευραλγικών υπηρεσιών, όπως η υγεία και η παιδεία, από την πώλησή τους σε ξένα κεφάλαια και επενδυτικά ταμεία. Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι μια κυβέρνηση προοδευτικής αλλαγής θα προχωρήσει σε ρυθμίσεις για την προστασία της ποιότητας ζωής, του δημόσιου και φυσικού πλούτου, καθώς και της εθνικής ασφάλειας.

Έκτος άξονας είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και των θεσμών, με πάταξη της διαφθοράς, της θεσμικής διαπλοκής και της αναξιοκρατίας. «Προοδευτική αλλαγή σημαίνει ένα νέο ήθος και ύφος εξουσίας, με ανεξάρτητους θεσμούς και αποτελεσματική λογοδοσία, με μηδενική ανοχή στη διαφθορά», ανέφερε.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε την ανάγκη για πολυδιάστατη προσέγγιση, στη βάση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης. Όπως είπε, η Κύπρος δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στη στρατιωτικοποίηση και στις συγκρούσεις της περιοχής, ενώ προτεραιότητα θα πρέπει να παραμείνει η διεθνής στήριξη στον αγώνα για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και λύση του Κυπριακού.

Αναφορά στα 100 χρόνια του ΑΚΕΛ

Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής πραγματοποιείται σε μια χρονιά κατά την οποία το ΑΚΕΛ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Ο κ. Στεφάνου συνέδεσε την επέτειο με την ευθύνη του κόμματος να συμβάλει στις πολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η ιστορική του διαδρομή αποτελεί πυξίδα για τις αποφάσεις του.

«Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν φοβήθηκε την ανάληψη ευθύνης για να υπηρετήσει την Κύπρο και τον λαό μας αξιοποιώντας κάθε εφαλτήριο που δίνει τη δυνατότητα γι’ αυτό, περιλαμβανομένης και της προεδρίας του κράτους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει ευθύνη, αρχίζοντας από τις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, κατέληξε με τη φράση: «Είναι έτσι που κάνουμε την ιστορία μέλλον. Είναι έτσι που κτίζουμε το μέλλον στο σήμερα».