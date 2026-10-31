Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ συνέρχεται σήμερα στη Λευκωσία με θέμα τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Το κόμμα κινείται στη βάση του οδικού χάρτη που είχε θέσει, ενώ ο γενικός γραμματέας, Στέφανος Στεφάνου, απορρίπτει όσους έκαναν λόγο για καθυστέρηση.
Από το Άλμα μέχρι το ΔΗΚΟ: Αναζητεί πολιτικές γέφυρες το ΑΚΕΛ για το 2028 - Σήμερα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής
Το ΑΚΕΛ δηλώνει ότι οι προγραμματικές συγκλίσεις θα προηγηθούν της επιλογής προσώπου, ενώ την ίδια ώρα αρχίζει ο διάλογος με την Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάζει σήμερα με θέμα τις Προεδρικές του 2028
Στη συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, στις 18 Οκτωβρίου, υποστήριξε ότι το κόμμα προχωρεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του και θα είναι έγκαιρα έτοιμο, σημειώνοντας ότι απομένει σχεδόν ενάμιση χρόνος μέχρι την κάλπη. Τον Σεπτέμβριο είχε τοποθετήσει τις αποφάσεις για την υποψηφιότητα στους πρώτους μήνες του 2027. Η γραμμή της Εζεκία Παπαϊωάννου είναι ότι προηγούνται οι επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις και η αναζήτηση κοινών θέσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις δυνάμεις με τις οποίες ενδέχεται να ανοίξει διάλογος περιλαμβάνονται το Άλμα, οι Οικολόγοι, το Volt, η Άμεση Δημοκρατία και η ΕΔΕΚ. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο επαφών με το ΔΗΚΟ, και θα συζητηθεί αν μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να στηριχθεί σε κοινές θέσεις.
Τα κριτήρια
Ως κριτήρια για τον υποψήφιο, ο κ. Στεφάνου έχει θέσει το Κυπριακό, το κράτος δικαίου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που δεν προτεραιοποιεί τη λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση. Στις 19 Οκτωβρίου ανέφερε ότι δεν έχει γίνει προσέγγιση συγκεκριμένου προσώπου. Δεν απέκλεισε ούτε να συζητηθεί το δικό του όνομα ούτε μια αριστερή επιλογή. Διέψευσε παράλληλα πληροφορίες για επαφές με τον Τάσο Γιασεμίδη. Η συζήτηση γίνεται, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες κινούνται με δικούς τους ρυθμούς. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, στα μέσα Οκτωβρίου δήλωσε ότι θα ανακοινώσει το αργότερο τον Ιανουάριο αν θα είναι υποψήφιος, χωρίς να περιμένει την απόφαση του κόμματος. Στον ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης κατέθεσαν τη Δευτέρα τις υποψηφιότητές τους για το χρίσμα. Η εσωκομματική ψηφοφορία του ΔΗΣΥ έχει οριστεί για τις 28 Νοεμβρίου. Το ΑΚΕΛ μπαίνει στη συζήτηση με το 23,89% των βουλευτικών του Μαΐου. Το ποσοστό αυτό το καθιστά υπολογίσιμη αφετηρία για κάθε συνεργασία, αλλά δεν αρκεί για να κερδίσει μόνο του μια προεδρική αναμέτρηση.
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