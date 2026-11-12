Χριστοδουλίδης - Κάρνεϊ: Στο επίκεντρο οι καναδικές επενδύσεις και η αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου και Καναδά

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, πρόκειται για την πρώτη διμερή συνάντηση σε επίπεδο ηγετών των δύο χωρών μετά από οκτώ χρόνια, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της καναδικής πλευράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, της ασφάλειας και της άμυνας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Κύπρου στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στόχος η προσέλκυση καναδικών επενδύσεων

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες προσέλκυσης καναδικών επενδύσεων στην Κύπρο, σε συνέχεια και της επίσκεψης του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Πρόεδρος ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας, την ιδιότητα της χώρας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη γεωγραφική της θέση ως πύλη για επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Συνεργασία σε ενέργεια και διαχείριση κρίσεων

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της διαχείρισης κρίσεων.

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Κύπρου ως κράτους-μέλους της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο και ως περιφερειακού κόμβου ασφάλειας και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, μέσω του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς επιχειρήσεις απομάκρυνσης Καναδών πολιτών από την περιοχή.

Ενημέρωση για το Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Καναδό Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διαχρονική στάση αρχών του Καναδά και για τη συμμετοχή της χώρας στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP).

Πρόσκληση για επίσκεψη στην Κύπρο

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Κάρνεϊ να επισκεφθεί την Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Καναδός Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, αξιοποιώντας τη νέα δυναμική που διαμορφώνεται στις σχέσεις Κύπρου και Καναδά, καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενισχυμένη στρατηγική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.