Με 40 κιλά σκόρδα που μετέφεραν παράνομα εντοπίστηκαν χθες δύο άνδρες από την Τουρκία στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Σήμερα ενώπιον «δικαστηρίου» τους επιβλήθηκε χρηματικό «τελωνειακό πρόστιμο» 92.000 ΤΛ (1.642 ευρώ περίπου) για κατοχή αφορολόγητων εμπορευμάτων, αλλά αρνήθηκαν να το πληρώσουν.
Στη φυλακή για 7 μέρες επειδή μετέφεραν 40 κιλά... σκόρδα - «Τα φέραμε για να τα φυτέψουν συγγενείς μας»
Οι δύο Τουρκοκύπριοι συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Τύμπου με την τεράστια ποσότητα σκόρδου στις βαλίτσες τους, χωρίς να δηλωθούν..
Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, στο «δικαστήριο» αναφέρθηκε ότι οι δύο έφτασαν χθες, 11 Νοεμβρίου γύρω στις 12:00 από την Τουρκία στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, κατά τον έλεγχο των αποσκευών των υπόπτων εντοπίστηκαν συνολικά 40 κιλά σκόρδα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στο «τελωνείο», και κατασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία.
Στους δύο επιβλήθηκε «τελωνειακό πρόστιμο» 92.000 ΤΛ, αλλά δεν αποδέχθηκαν να το πληρώσουν. Ο «ανακριτής» της υπόθεσης ζήτησε την κράτησή τους για 7 ημέρες.
Λαμβάνοντας το λόγο στη διαδικασία στο «δικαστήριο» ο ένας εκ των δύο υπόπτων είπε ότι έφεραν τα σκόρδα για τους συγγενείς τους που μένουν στα κατεχόμενα για να τα φυτέψουν.
Η «δικαστής» Γκιουζέμ Ερτζιγιές διέταξε την προφυλάκιση των υπόπτων για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 7 ημέρες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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