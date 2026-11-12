Για επιβολή ποινής στις 25 Νοεμβρίου ορίστηκε η υπόθεση του 33χρονου κατηγορουμένου στην υπόθεση τρομοκρατίας, ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον των άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων. Η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας πραγματοποιήθηκε σήμερα κεκλεισμένων των θυρών.
Στις 25 Νοεμβρίου η επιβολή ποινής στον 33χρονο στην υπόθεση τρομοκρατίας
Η υπόθεση του 33χρονου εξετάστηκε κεκλεισμένων των θυρών. Ενδέχεται να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον των άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων.
Η υπόθεση του 33χρονου καταχωρίστηκε ξεχωριστά, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον των άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων.
Κατά τη σημερινή διαδικασία εκτέθηκαν τα γεγονότα και η υπεράσπιση προέβη σε μετριασμό.
Ο 33χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του νόμου για την τρομοκρατία.
Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά δέκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για υποστήριξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς, καθώς και για συνωμοσία με σκοπό τη χρήση εκρηκτικών υλών. Η υπόθεσή τους ορίστηκε για απάντηση στις κατηγορίες στις 17 Νοεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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