Ο διορισμός του Δημήτρη Ιωαννίδη αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της προξενικής παρουσίας της Λιβερίας στην Κύπρο, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η εκπαίδευση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο διορισμός πραγματοποιείται σε μια περίοδο ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Τον Φεβρουάριο, ο Πρέσβης της Λιβερίας στην Κύπρο, Δρ. Teeko Tozay Yorlay, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ακολούθησε, τον Σεπτέμβριο, η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για τη διεξαγωγή Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ της Υπουργού Εξωτερικών της Λιβερίας, Sara Beysolow Nyanti, και του Κύπριου ομολόγου της, Κωνσταντίνου Κόμπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Το Μνημόνιο προβλέπει τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις και στενότερο διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 2000.

Παράλληλα, η Λιβερία συμμετέχει ως εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2026-2027, ενώ τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου.

Σε δήλωσή του, ο Πρέσβης της Λιβερίας χαιρέτισε τον διορισμό του κ. Ιωαννίδη, σημειώνοντας ότι θα ενισχύσει τις δυνατότητες της χώρας του για επαφές με τους θεσμικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου.

«Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία μαζί του για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση ευκαιριών αμοιβαίου ενδιαφέροντος», ανέφερε ο Δρ. Yorlay.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ιωαννίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ευχαριστώντας για την εμπιστοσύνη που του επιδείχθηκε.

«Έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνω. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία με τον Πρέσβη και την Πρεσβεία, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τους θεσμούς και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, καθώς και την προώθηση πρωτοβουλιών που θα αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη και για τις δύο χώρες», δήλωσε.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο νέος Επίτιμος Πρόξενος θα συνεργάζεται με την Πρεσβεία της Λιβερίας στο Παρίσι, η οποία είναι διαπιστευμένη στην Κύπρο, καθώς και με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται η διευκόλυνση επαφών μεταξύ φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η προώθηση συνεργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτιλία, όπου οι δύο χώρες διαθέτουν σημαντική παρουσία στη διεθνή νηολόγηση πλοίων.

Ο Δημήτρης Ιωαννίδης είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Purpose Communications, εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας, και διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας.