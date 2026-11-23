Η Λευκωσία, δεν είχε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, προηγούμενη ενημέρωση για την απόφαση των ισραηλινών αρχών. Πηγή από το περιβάλλον του Ισραηλινού Προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ μετέφερε, μάλιστα, τη συγγνώμη του τελευταίου για την παράλειψη ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ότι αυτή δεν συνιστούσε έλλειψη σεβασμού προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη της.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή από το στενό περιβάλλον του Ισαάκ Χέρτσογκ, την οποία επικαλέστηκε το ΚΥΠΕ, η απόφαση ελήφθη μετά από σαφείς ιατρικές γνωματεύσεις των θεραπόντων ιατρών. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι προηγούμενα αιτήματα για ανθρωπιστική αποφυλάκιση είχαν απορριφθεί, ακόμη και όταν ο Αϊκούτ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι η απόφαση εντάσσεται στις ισραηλινές διαδικασίες για κρατουμένους με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν συνιστά αμφισβήτηση της κυπριακής καταδικαστικής απόφασης.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις πολιτικές επιπτώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αποφυλάκιση δεν ακυρώνει την καταδικαστική απόφαση, δεν ανατρέπει τη δικαστική κρίση και δεν σηματοδοτεί αλλαγή της πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε όσους εμπλέκονται στην παράνομη ανάπτυξη και εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών. Ωστόσο, οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Αϊκούτ να εμφανίζεται να πανηγυρίζει μετά την αποφυλάκισή του, αποδυναμώνει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης.

Χριστοδουλίδης: Δεν αλλάζει η πολιτική

Στην προσπάθειά του να απαντήσει στις επικρίσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επιχείρησε χθες να αναδείξει τη σημασία της καταδίκης του Αϊκούτ και να αποσυνδέσει την αποφυλάκισή του από την πολιτική της Λευκωσίας για την προστασία των περιουσιών στα κατεχόμενα.

Ο Πρόεδρος υποστήριξε αρχικά ότι, εάν ο Αϊκούτ βρισκόταν στην Κύπρο, θα μπορούσε να είχε αποφυλακιστεί από τον Αύγουστο του 2026, λόγω της κατάστασης της υγείας του. Επομένως, όπως ανέφερε, η αποφυλάκισή του στο Ισραήλ δεν αποτελεί εξέλιξη που θα μπορούσε να είχε αποκλειστεί εάν παρέμενε υπό την κυπριακή δικαιοδοσία.

Ως δεύτερο σημείο, ο κ. Χριστοδουλίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το Ισραήλ αναγνώρισε τους λόγους για τους οποίους ο Αϊκούτ καταδικάστηκε, δηλαδή τις παράνομες ενέργειες που αφορούσαν τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών. Η αναγνώριση της καταδίκης από τις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης, ανεξαρτήτως της μεταγενέστερης απόφασης για αποφυλάκισή του.

Ο Πρόεδρος επικαλέστηκε επίσης τη δραματική μείωση, όπως είπε, της παράνομης αγοράς ακινήτων στις κατεχόμενες περιοχές από Ισραηλινούς υπηκόους μετά την καταδίκη του Αϊκούτ. Δηλαδή η συγκεκριμένη υπόθεση έβαλε φρένο στις συναλλαγές ακινήτων στα κατεχόμενα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επικαλέστηκε και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η Κύπρος είναι διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και μέλος των Ηνωμένων Εθνών, με συμβατικές και διεθνείς υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να τηρεί. Η ανταπόκριση στο αίτημα για μεταφορά του Αϊκούτ στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον ίδιο, εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. «Δεν είμαστε ψευδοκράτος, είμαστε κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο», είπε.

Ο Πρόεδρος επιχείρησε, τέλος, να συνδέσει την υπόθεση με τη διαχρονική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια σχετική νομοθεσία για τις συνέπειες του παράνομου σφετερισμού περιουσιών στα κατεχόμενα. «Χαίρομαι, είμαι περήφανος που μόνο η δική μας Κυβέρνηση τόλμησε να πάρει τέτοιες υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε», ανέφερε.

Πυρά από τα κόμματα

Οι εξηγήσεις της κυβέρνησης δεν ανέκοψαν τις πολιτικές αντιδράσεις. Αντιθέτως, η αποφυλάκιση επανέφερε στο προσκήνιο τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί τον Φεβρουάριο του 2026, όταν αποφασίστηκε η μεταφορά του Αϊκούτ στο Ισραήλ για να εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινής του.

Από πλευράς ΔΗΣΥ, ο βουλευτής Αμμοχώστου Νίκος Γεωργίου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είχε προειδοποιηθεί για τους κινδύνους που συνεπαγόταν η μεταφορά του Αϊκούτ εκτός της κυπριακής δικαιοδοσίας. Με γραπτή δήλωση υπό τον τίτλο «Προειδοποιήσαμε. Κυβέρνηση δεν άκουσε», κατηγόρησε την εκτελεστική εξουσία ότι δεν διασφάλισε τις αναγκαίες εγγυήσεις και δικλείδες ασφαλείας για τη συνέχιση της έκτισης της ποινής.

Ο κ. Γεωργίου υπενθύμισε ότι είχε θέσει δημόσια το ερώτημα τι θα συνέβαινε εάν ο Αϊκούτ βρισκόταν εκτός της κυπριακής δικαιοδοσίας και προειδοποιούσε για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ελεύθερος. Επέκτεινε, μάλιστα, την κριτική του στον κίνδυνο επανέναρξης εργασιών σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες περιουσιών δικαιούνται αποφασιστικότητα και αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, όχι εκ των υστέρων διαβεβαιώσεις.

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αντίδραση του ΑΚΕΛ, το οποίο χαρακτήρισε την κυβέρνηση ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Το κόμμα υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που είχε εκφράσει για το ενδεχόμενο φιάσκου μετά την απόφαση μεταφοράς του Αϊκούτ στο Ισραήλ. Υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει να διευκρινιστεί κατά πόσο υπήρχαν εγγυήσεις ότι η πενταετής ποινή θα εκτελείτο.

Το ΑΚΕΛ επανέφερε, παράλληλα, και τα ερωτήματα που είχαν διατυπωθεί για το λεγόμενο videogate, αναφορικά με δημοσιογραφικά δημοσιεύματα που συνέδεαν το οπτικοακουστικό υλικό με πιέσεις προς την κυβέρνηση για ικανοποίηση του αιτήματος του Αϊκούτ. Το κόμμα υποστηρίζει ότι δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις και ότι η σημερινή εξέλιξη ενισχύει την καχυποψία γύρω από τους χειρισμούς της υπόθεσης. Πρόκειται για πολιτικούς ισχυρισμούς και ερωτήματα, όχι για αποδεδειγμένα γεγονότα.

Από την πλευρά του, το Κίνημα ΑΛΜΑ έκανε λόγο για ακόμη ένα κυβερνητικό φιάσκο, διερωτώμενο ποιες εγγυήσεις είχαν εξασφαλιστεί από το Ισραήλ και γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ενημερώθηκε πριν από την αποφυλάκιση. Ζήτησε, επίσης, ενημέρωση για την πορεία της διερεύνησης ζητημάτων που είχαν ανακύψει από το videogate.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι Οικολόγοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη μεταφορά του Αϊκούτ στο Ισραήλ αποτυχημένο χειρισμό, εκφράζοντας την άποψη ότι κυβέρνηση και Νομική Υπηρεσία παραμένουν εκτεθειμένες. Έθεσαν, μεταξύ άλλων, ζήτημα για την απόσυρση μεγάλου αριθμού κατηγοριών πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, περιλαμβανομένων κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.

Το βίντεο που προκαλεί ερωτήματα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες συνοδεύουν την ανακοίνωση της αποφυλάκισης του Αϊκούτ. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την οικογένειά του και αναπαράχθηκε από τουρκοκυπριακά μέσα, ο Αϊκούτ εμφανίζεται κατά την επιστροφή του στο σπίτι του στο Ισραήλ, σε σκηνές που παρουσιάζονται ως πανηγυρική υποδοχή για την απελευθέρωσή του. Ωστόσο, το οπτικοακουστικό υλικό από μόνο του δεν μπορεί να τεκμηριώσει την πραγματική κατάσταση της υγείας του ούτε να αναιρέσει τις ιατρικές γνωματεύσεις στις οποίες επικαλούνται οι ισραηλινές αρχές.

Οι εικόνες αυτές, όμως, προκαλούν εύλογα ερωτήματα, καθώς η αποφυλάκιση αιτιολογήθηκε από τις ισραηλινές αρχές με επίκληση της εξαιρετικά σοβαρής κατάστασης της υγείας του. Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι πλέον θα επικεντρωθεί στην ιατρική περίθαλψή του για καρκίνο.

Από την καταδίκη στην αποφυλάκιση

Ο Αϊκούτ συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024, όταν επιχείρησε να περάσει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Στις 24 Οκτωβρίου 2025 καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αφού παραδέχθηκε μέρος των κατηγοριών που αντιμετώπιζε για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα.

Τον Απρίλιο του 2026 μεταφέρθηκε στο Ισραήλ, έπειτα από αίτημα των ισραηλινών αρχών, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη μεταφορά καταδίκων στη χώρα καταγωγής τους. Η απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για το κατά πόσο θα διασφαλιζόταν η συνέχιση της έκτισης της ποινής του.

Τελικά, ο Αϊκούτ παρέμεινε υπό κράτηση για περίπου 29 μήνες συνολικά, εκ των οποίων 22 στην Κύπρο και επτά στο Ισραήλ, έχοντας εκτίσει σχεδόν το ήμισυ της πενταετούς ποινής.