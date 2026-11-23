Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο αντιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λογγίνος, επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά σε μπιραρία προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια, επισημαίνοντας ότι η κλειστή έξοδος κινδύνου δεν επέτρεπε στους θαμώνες να εγκαταλείψουν το υποστατικό.

Όπως εξήγησε, η μπιραρία λειτουργούσε στον πρώτο όροφο και διέθετε εσωτερικό κλιμακοστάσιο, καθώς και εξωτερική σκάλα που συνέδεε μία από τις βεράντες με το ισόγειο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έξοδος διαφυγής ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να μην μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν.

Σύμφωνα με τον κ. Λογγίνο, περίπου 40 με 50 άτομα βγήκαν στα μπαλκόνια για να αναπνεύσουν καθαρό αέρα, όπου παρέμειναν μέχρι την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια κατέβηκαν από το εσωτερικό κλιμακοστάσιο, από το οποίο είχε αρχικά ξεκινήσει η φωτιά.

Ο αντιπύραρχος προειδοποίησε ότι, εάν η πυρκαγιά είχε επεκταθεί σε άλλο εξοπλισμό, προκαλώντας μεγαλύτερη παραγωγή τοξικών καπνών, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πολύ σοβαρότερες. Όπως σημείωσε, εάν αντί για μπαλκόνια οι θαμώνες βρίσκονταν σε υπόγειο χώρο με κλειστές εξόδους διαφυγής, θα κινδύνευαν να παγιδευτούν από τους καπνούς.

Αναφερόμενος στον άνδρα που υπέστη σοβαρά εγκαύματα, επιβεβαίωσε, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Υπηρεσία, ότι είχε προσπαθήσει να σβήσει τη φωτιά. Κατά την άφιξη της Πυροσβεστικής, ο τραυματίας βρισκόταν πεσμένος έξω από το υποστατικό, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου επιχειρούσε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Με πιστοποιητικό πυρασφάλειας η μπιραρία

Ο κ. Λογγίνος ανέφερε ότι κατά τη διερεύνηση της πυρκαγιάς εντοπίστηκε κλειστός σύρτης στην έξοδο κινδύνου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει εάν είχε κλείσει τη συγκεκριμένη ημέρα ή εάν παρέμενε μονίμως κλειστός.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το υποστατικό διέθετε πιστοποιητικό πυρασφάλειας, καθώς είχε ελεγχθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 και τότε τηρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας.

Χωρίς μέτρα πυρασφάλειας κέντρα αναψυχής και εργοστάσια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ευρήματα προηγούμενων αυτεπάγγελτων ελέγχων, σύμφωνα με τα οποία το 55% των κέντρων αναψυχής και το 70% των εργοστασίων δεν τηρούσαν τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Όπως ανέφερε, η Πυροσβεστική είχε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διαθέτουν την εξουσία επιβολής προστίμων, δικαστικών μέτρων και αναστολής λειτουργίας υποστατικών.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η Υπηρεσία δεν έλαβε ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για ενέργειες που ενδεχομένως έγιναν, ούτε από υποστατικά για αποκατάσταση των παραλείψεων που είχαν εντοπιστεί.

Ο κ. Λογγίνος ανακοίνωσε ότι με τη νέα χρονιά θα πραγματοποιηθούν εκ νέου αυτεπάγγελτοι έλεγχοι, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν διορθωθεί οι ελλείψεις.

Διευκρίνισε ότι η Πυροσβεστική μπορεί να διενεργεί ελέγχους οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και έπειτα από καταγγελίες πολιτών.

Ως ενδείξεις προβλημάτων πυρασφάλειας ανέφερε τις κλειδωμένες εξόδους κινδύνου, την απουσία φωτεινής σήμανσης και πυροσβεστήρων, καθώς και τις φθαρμένες ηλεκτρικές καλωδιώσεις.

Τέλος, εξέφρασε τη θέση ότι τα υποστατικά που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας πρέπει να κλείνουν μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων.

«Πρέπει να κλείνουν για να διορθώνονται τα προβλήματα. Διαφορετικά, θα θρηνήσουμε θύματα», προειδοποίησε.

Ακούστε την παρέμβαση του Νίκου Λογγίνου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 23-11-2026 ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ