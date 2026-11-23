Αυτό μου δίνει αφορμή να αναρωτηθώ: Πόσο έχουν βοηθηθεί οι πολίτες να καταλάβουν τι συζητιέται εδώ και δεκαετίες;

Εννέα χρόνια μετά το Κραν Μοντανά, οι πολιτικές μας ηγεσίες εξακολουθούν να αναζητούν μια κοινά αποδεκτή καταγραφή των συγκλίσεων. Όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις μας αποκαλύπτουν, ένας ένας, τη δική τους εκδοχή. Οι ηγεσίες επικαλούνται το διαπραγματευτικό κεκτημένο και, ενώ οι προσωπικές αφηγήσεις πληθαίνουν, η συνολική εικόνα εξακολουθεί να λείπει.

Οι πολίτες προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ από αποσπασματικές δηλώσεις και αντικρουόμενες ερμηνείες. Δείκτες Κουεγιάρ, Ιδέες Γκάλι, Σχέδιο Ανάν, Πλαίσιο Γκουτέρες… Πρωτοβουλίες παλιές και πιο πρόσφατες, ίδια ζητήματα που επανέρχονται έτσι ή κάπως αλλιώς. Έχουμε μάθει τα ονόματα των σχεδίων καλύτερα από το περιεχόμενό τους. Πώς να ξεχωρίσει ο πολίτης τι ανήκει σε παλαιότερες προτάσεις, τι εγκαταλείφθηκε, τι συμφωνήθηκε στις τελευταίες διαπραγματεύσεις και τι παραμένει ανοικτό;

Και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας κόσμου βολεύεται με τη σύγχυση.

Υπάρχουν εκείνοι που απορρίπτουν τη ΔΔΟ, συχνά με εθνικιστικό λόγο που αντιμετωπίζει τον συμβιβασμό ως υποχώρηση. Δεν αρκεί να απορρίπτεις μια λύση. Οφείλεις να εξηγήσεις ποια εναλλακτική προτείνεις, πώς θα την πετύχεις και τι θα συμβεί αν δεν την πετύχεις. Η επίκληση του δικαίου μας δεν αποτελεί από μόνη της πολιτική στρατηγική.

Υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν υπέρ της λύσης, αλλά μόνο στις διακηρύξεις. Δεν εξηγούν πώς θα λειτουργεί το ομοσπονδιακό κράτος, τι σημαίνει πολιτική ισότητα, πώς θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα αποτρέπονται αδιέξοδα. Η «λύση» γίνεται βολικό σύνθημα που επιτρέπει στον καθένα, όταν έρθει η ώρα των αποφάσεων, να δηλώνει: «Όχι, εγώ δεν εννοούσα αυτό».

Τέλος υπάρχουν όσοι επιμένουν να εξηγούν όχι μόνο ότι η λύση απαντά στον κίνδυνο οριστικής διχοτόμησης, αλλά και ότι δίνει σημαντικές προοπτικές: ασφάλεια, συνεργασία, κοινή αξιοποίηση της οικονομίας, των υποδομών και των ανθρώπινων δυνατοτήτων του νησιού.

Γιατί δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης οι μελέτες του PRIO και της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ; Ανέδειξαν δυνατότητες επενδύσεων σε κοινές υποδομές ενέργειας, μεταφορών και ύδρευσης, με προοπτική υψηλότερης ανάπτυξης και αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Τέτοιες τεκμηριωμένες μελέτες βοηθούν την κοινωνία να κρίνει με γνώση, αντί με φόβο ή συνθήματα.

Γιατί δεν συζητούμε αυτές τις δυνατότητες μαζί με τις δυσκολίες, τους κινδύνους και τους αναγκαίους συμβιβασμούς; Η ασάφεια προσφέρει πολιτική άνεση. Όσο η λύση παραμένει αφηρημένη έννοια, κανείς δεν χρειάζεται να εξηγήσει τι πραγματικά υποστηρίζει. Κανείς δεν υποχρεώνεται να απαντήσει στις δύσκολες ερωτήσεις. Μόνο που κάποια στιγμή οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν στη δυσκολότερη απ’ όλες. Με ένα «Ναι» ή ένα «Όχι».

Όμως έχω και κάτι τελευταίο που αφορά εμάς τους ίδιους: Φροντίζουμε την εμφάνισή μας, προσέχουμε τη διατροφή μας, πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, δουλεύουμε μέχρι αργά για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο σήμερα για εμάς και τα παιδιά μας. Πόσο χρόνο αφιερώνουμε, όμως, για να μάθουμε σε ποια χώρα θα ζούμε αύριο;

Δεν είναι όλα κρυμμένα. Υπάρχουν στοιχεία και άνθρωποι που επιμένουν να εξηγούν. Ας βάλουμε στην καθημερινότητά μας πέντε λεπτά για να διαβάσουμε κάτι για τη λύση: ένα άρθρο πολιτικού που εξηγεί τις θέσεις του, μια τεκμηριωμένη ανάλυση, μια απάντηση σε ερώτημά μας. Δεν αρκεί να συμφωνούμε με τα συνθήματα. Χρειάζεται να γνωρίζουμε και τα επιχειρήματα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η πρωτοβουλία πέφτει σε εμάς.