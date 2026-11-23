Σε γραπτή δήλωσή της τη Δευτέρα (23/11), η Επίτροπος αναφέρει ότι το τραγικό περιστατικό επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ζητήματα προστασίας των παιδιών, ιδιαίτερα όταν ανήλικοι οργανώνουν και συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες χωρίς την παρουσία ή επίβλεψη ενηλίκων.

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, έχω ζητήσει ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εξεταστεί συνολικά κατά πόσο το υφιστάμενο πλαίσιο πρόληψης, προστασίας, ελέγχου και συντονισμού παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τα παιδιά και κατά πόσο υπάρχουν κενά που χρήζουν αντιμετώπισης», αναφέρει.

Διευκρινίζει, παράλληλα, ότι η συγκεκριμένη εξέταση είναι διακριτή από τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της 17χρονης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες Αρχές.

Η κ. Περικλέους υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναμένονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης, «αποφεύγοντας εικασίες, απόδοση ευθυνών και πρόωρα συμπεράσματα».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «η προστασία των παιδιών και των εφήβων δεν μπορεί να εξαντλείται σε απαγορεύσεις», αλλά απαιτεί πρόληψη, ενημέρωση και ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών, υπεύθυνη στάση των ενηλίκων, αποτελεσματική εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου και σαφή ανάληψη ευθύνης από κάθε αρμόδιο φορέα.

Τονίζει επίσης ότι οι απόψεις των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση μέτρων που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους.

«Η διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού στη ζωή, στην ασφάλεια και στην προστασία αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι όπου διαπιστωθούν κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα.

Η Επίτροπος εκφράζει, τέλος, τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους φίλους και στους συμμαθητές της 17χρονης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αυτές τις ώρες πρέπει να είναι ο σεβασμός στην οικογένεια, η προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας της μαθήτριας και η ουσιαστική στήριξη των παιδιών που βιώνουν την απώλειά της.