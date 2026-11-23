Εικόνες που προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση δείχνουν ότι ο εκτοξευτής μπορεί να εκτοξεύει δύο πυραύλους ταυτόχρονα.

Στο βίντεο, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Αχμάντ Βαχιντί, επισκέπτεται υπόγεια στρατιωτική βάση μαζί με τον επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Φρουρών, Ματζίντ Μουσαβί. Οι δύο αξιωματούχοι επιθεωρούν σήραγγες στις οποίες φυλάσσονται πύραυλοι και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός.

⚡️BREAKING: The IRGC has just Unveiled A New Massive Underground Missile City A new missile launch platform capable of launching two Ballistic Missiles simultaneously has also been unveiled https://t.co/HO3XlDOiXA — Iran Observer (@IranObserver0) November 21, 2026

Η κρατική τηλεόραση δεν ανέφερε πότε έγινε η επιθεώρηση ούτε πού βρίσκεται η βάση.

«Οι ζημιές που υπέστη ο εχθρός μας είναι μόνο η αρχή, θα γίνουμε μάρτυρες της ταπείνωσής του», δήλωσε ο Βαχιντί κατά την επίσκεψη.

Ο Μουσαβί ανέφερε από την πλευρά του ότι «οι δυνατότητές μας αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων συγκρούσεων και τα οπλικά μας συστήματα υψηλών επιδόσεων μπορούν να κάμψουν τον εχθρό».

WATCH: Iran releases video of new underground "missile city" featuring a dual-missile launcher. https://t.co/LQj0jUpWr2 — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Στις 10 Νοεμβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν εγκαινιάσει, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, μια «πόλη στρατηγικών πυραύλων», όπου φυλάσσονται «νέα όπλα».

Το Ιράν διαθέτει εκτεταμένο εγχώριο οπλοστάσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΚΥΠΕ