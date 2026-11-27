Σε ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, το «υπεξ» υιοθέτησε τη θέση που εξέφρασε για το θέμα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ανέφερε ότι η ΕΕ οφείλει να αντιληφθεί πως η διαρκής ειρήνη, η σταθερότητα και η συνεργασία στην περιοχή μπορούν να επιτευχθούν μόνο με προσέγγιση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, την κυρίαρχη ισότητα και τη δικαιοσύνη, και να διαμορφώσει τις πολιτικές της με γνώμονα αυτές τις πραγματικότητες.

Ερτουγρούλογλου κατά Έρχιουρμαν

Στο μεταξύ, ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου επέκρινε εκ νέου τον Τουφάν Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι, σε αντίθεση με προηγούμενους Τουρκοκύπριους ηγέτες, αποφεύγει να κατονομάσει την ομοσπονδία ως λύση. Αμφισβήτησε επίσης ότι ο κ. Έρχιουρμαν βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με την Άγκυρα.

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή της Kıbrıs Postası, ο κ. Ερτουγρούλογλου επανέλαβε ότι η πραγματικότητα στο νησί είναι η ύπαρξη «δύο κρατών». Είπε ακόμη ότι, στο Κυπριακό, η τουρκική πλευρά ήταν πάντα εκείνη που προσέρχονταν στις διαπραγματεύσεις.

Αναφερόμενος στους πρώην Τουρκοκύπριους ηγέτες Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακιντζί, ο κ. Ερτουγρούλογλου είπε ότι, παρότι τους είχε επικρίνει, «εκείνοι τουλάχιστον έπαιξαν το παιχνίδι τους πιο τίμια και πιο ανοιχτά, καθώς οι πολιτικές που υπερασπίζονταν ήταν πιο ξεκάθαρες».

Κατηγόρησε τον νυν Τουρκοκύπριο ηγέτη για «παιχνίδια εντυπώσεων», υποστηρίζοντας ότι, ενώ όλοι γνωρίζουν πως τάσσεται υπέρ της ομοσπονδίας, ο ίδιος αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη λέξη. Είπε επίσης ότι η εικόνα πως ο κ. Έρχιουρμαν ενεργεί σε συνεννόηση 100% με την Τουρκία «δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα» και υπενθύμισε ότι η Τουρκική Εθνοσυνέλευση στηρίζει ομόφωνα την πολιτική των «δύο κυρίαρχων ίσων κρατών».

Ο κ. Ερτουγρούλογλου ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται οι ίδιες λέξεις, αλλά με διαφορετικό νόημα. Για τον Τούρκο Πρόεδρο είπε πως πάγια πολιτική του είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους και ότι, όταν χρησιμοποιεί τη φράση «η μη λύση δεν είναι λύση», αναφέρεται στη μη αναγνώριση της «τδβκ».

Για τον Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι χρησιμοποιεί την ίδια έκφραση εννοώντας πως «η ύπαρξη της τδβκ συνιστά μη λύση».

Πηγή: ΚΥΠΕ