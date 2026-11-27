Τη δημιουργία νέας πολιτικής ομάδας, η οποία αναμένεται να εξαγγελθεί σύντομα και θα έχει ως κεντρικό άξονα τις «ελληνικές αξίες», προανήγγειλε ο Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος παραμένει ενεργός πολιτικά μετά την ολοκλήρωση της δεκαετούς κοινοβουλευτικής του θητείας.
Πολιτική ομάδα με «ελληνικές αξίες» ετοιμάζει ο Παύλος Μυλωνάς – Καταγγέλλει παρεμβάσεις που εμπόδισαν τον διορισμό του
Ο πρώην βουλευτής προαναγγέλλει νέα πολιτική πρωτοβουλία και υποστηρίζει ότι παρεμβάσεις τρίτων απέτρεψαν τον διορισμό του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού
Μιλώντας στο podcast της Cyprus Times, ο πρώην βουλευτής αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ανάλογη προσπάθεια που είχε γίνει από κοινού με τον Κωστή Ευσταθίου και τον Ζαχαρία Κουλία, η οποία δεν ευδοκίμησε.
Οι παρεμβάσεις που εμπόδισαν τον διορισμό του
Ο Παύλος Μυλωνάς ανέφερε, παράλληλα, ότι στο πλαίσιο του τελευταίου κυβερνητικού ανασχηματισμού τού είχε προταθεί να αναλάβει το Υφυπουργείο Πολιτισμού.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ωστόσο, υπήρξαν παρεμβάσεις από διάφορους παράγοντες, με αποτέλεσμα ο διορισμός του να μην προχωρήσει.
Ο πρώην βουλευτής δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πρόταση για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Η απόφαση για τον Συνεργατισμό
Αναφερόμενος σε αποφάσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας, ο Παύλος Μυλωνάς εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισε την πρόταση για τη διάλυση του Συνεργατισμού.
Όπως υποστήριξε, σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε άμεσα η Τράπεζα Κύπρου, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κυπριακή οικονομία και τους πελάτες του τραπεζικού οργανισμού.
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