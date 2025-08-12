Μόνο ο ΟΝΕΚ μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή μισθών Γιαννάκη

Με το ποινικό σκέλος της υπόθεσης με κατηγορούμενο τον πρώην επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη να πλησιάζει το τέλος της, το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε άλλες σημαντικές πτυχές. Με την απόσυρση πέντε κατηγοριών και την παραδοχή του Γιάννη Γιαννάκη σε τρεις κατηγορίες που αφορούν την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, η υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας έχει οριστεί για τις 29 Αυγούστου για αγόρευση από τον συνήγορο υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής που θα επιβληθεί.

Με δεδομένη την καταδίκη (λόγω της παραδοχής) του πρώην κρατικού αξιωματούχου για υπόθεση πλαστογραφίας, η συζήτηση έχει στραφεί στα χρήματα που εξακολουθεί να λαμβάνει, καθότι τελεί σε διαθεσιμότητα από τη θέση που κατέχει στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ, ζήτησε εξηγήσεις καθότι, από την ημέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ο Γιάννης Γιαννάκη εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος του μισθού του. Όπως είπε, έχει λάβει μισθούς περίπου €76.800. Ο Γιάννης Γιαννάκη τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Ιούνιο του 2021, κατόπιν καταγγελίας αναφορικά με πλαστό τίτλο σπουδών και πλαστό απολυτήριο λυκείου, έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν για την αίτηση πρόσληψής του στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Προβλέπεται επιστροφή μισθών;

Τα δύο ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

Πρώτον, τι θα γίνει με τα χρήματα που έλαβε την περίοδο από την ημέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι την ημέρα καταδίκης, Δεύτερον,τι μπορεί να γίνει με τους μισθούς που έλαβε καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως μόνιμο προσωπικό στον ΟΝΕΚ (σημειώνεται ότι προσελήφθη το 1996), από την στιγμή που η πρόσληψη έγινε με πλαστά πιστοποιητικά προσόντων.

Νομικοί, στους οποίους θέσαμε τα δύο πιο πάνω ερωτήματα, εξήγησαν ότι δεν προνοείται σε κάποια νομοθεσία επιστροφή των μισθών που έλαβε οποιοσδήποτε ο οποίος τελούσε σε διαθεσιμότητα και καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα. «Το θέμα των μισθών είναι αστική και όχι ποινική διαδικασία», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει «αυτοματοποιημένη» διαδικασία που να ρυθμίζει θέμα τέτοιας φύσεως. Με απλά λόγια, κανένας ο οποίος καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα δεν υποχρεούται να επιστρέψει μισθούς που λάμβανε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ανεξαρτήτως εάν το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκοντα που εκτελούσε.

Το παράθυρο

Στην προκειμένη περίπτωση με τον πρώην επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη το νομικό παράθυρο που επιτρέπει τη διεκδίκηση χρημάτων που καταβλήθηκαν στον κατηγορούμενο είναι μέσω αστικής αγωγής. Τέτοια διαδικασία, για παράδειγμα, δύναται να κινήσει (κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου) ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, χωρίς να θεωρείται δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξει επιτυχής έκβαση. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε σκέψη για αυτό το σενάριο θα πρέπει να μπει σε αναμονή, μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο.

Η συνέχεια

Σε ό,τι αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε την περασμένη βδομάδα, με την κατηγορούσα Αρχή να ενημερώνει για την απόφασή της για απόσυρση πέντε κατηγοριών από τις συνολικά οκτώ που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο. Με τον Γιάννη Γιαννάκη να έχει παραδεχθεί από τον περασμένο Απρίλιο ενοχή σε τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου (απολυτηρίου λυκείου και πτυχίου), το δικαστήριο όρισε την 29η Αυγούστου ως ημερομηνία για αγόρευση για μετριασμό της ποινής. Ακολούθως θα οριστεί νέα δικάσιμος για επιβολή της ποινής. Σημειώνεται ότι τα αδικήματα για τα οποία παραδέχθηκε ενοχή ο Γιάννης Γιαννάκη και αφορούν την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι δέκα έτη. Η υπόθεση εκδικάζεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο στο οποίο παρέχεται η ευχέρεια επιβολής μέγιστης ποινής φυλάκισης μέχρι πέντε έτη.

Πρόκειται πάντως για υπόθεση η διάρκεια της οποίας ξεπέρασε τα τρία χρόνια. Στις 26 Μαϊου 2022 είχε καταχωρισθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με την πρώτη δικάσιμο να διεξάγεται στις 9 Ιουνίου 2022.