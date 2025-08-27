Ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου η παράνομη κράτηση των Ε/κ – Ψήφισμα καταδίκης προωθεί ο Λουκάς Φουρλάς

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχειρεί να φέρει το θέμα της παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Λουκάς Φουρλάς.

Ο κ. Φουρλάς είχε επαφή με τους συγγενείς των πέντε Ελληνοκυπρίων και από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε οι οποιασδήποτε κινήσεις γίνουν με τρόπο που δεν θα προκαλεί ζημιά στην υπόθεση της παράνομης κράτησης. Παράλληλα, ο κ. Φουρλάς είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, τους οποίους ενημέρωσε για την υπόθεση της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Ακολούθως υπέβαλε αίτημα ως κυπριακή αντιπροσωπεία στο ΕΛΚ για να ετοιμαστεί ψήφισμα καταδίκης της παράνομης κράτησης, το οποίο να καταθέσει προς ψήφιση ως πολιτική ομάδα στην πρώτη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το ΕΛΚ απάντησε στον κ. Φουρλά ότι έλαβε το αίτημα της κυπριακής αντιπροσωπείας. Συνεπώς αναμένεται ότι το ΕΛΚ θα θέσει το θέμα αυτό στη συνάντηση που πραγματοποιούν όλες οι πολιτικές ομάδες πριν την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη συνάντηση, οι πολιτικές ομάδες θέτουν όλα τα θέματα και τα αιτήματα που θα ήθελαν να τεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό ότι το θέμα της καταδίκης της παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων το θέτει το ΕΛΚ, το οποίο αποτελεί και την ισχυρότερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα μπορεί να πείσει τις υπόλοιπες ομάδες.

Σημειώνεται ότι η κυπριακή αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, με επικεφαλής τον Λουκά Φουρλά, θα έρθει σε επαφή με τους υπόλοιπους Κύπριους ευρωβουλευτές για να υπάρξει καλύτερος συντονισμός αλλά και πίεση προς τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να υπερψηφίστεί τελικά το ψήφισμα καταδίκης. Εάν το ψήφισμα καταδίκης της παράνομης κράτησης υπερψηφιστεί, τότε θα αποτελέσει θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γεγονός που δημιουργεί πιέσεις προς την Τουρκία και τις λεγόμενες αρχές των κατεχομένων ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι πέντε Ελληνοκύπριοι.

Πηγή που γνωρίζει πώς λειτουργεί ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε στον «Π» ότι ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός θεσμός αποτελεί σημαντικό μοχλό πίεσης. Σημείωσε δε ότι ένα ενδεχόμενο ψήφισμα καταδίκης μπορεί να συμπεριληφθεί στις εκθέσεις για την Τουρκία και να σταθεί ως αιτία για μπλοκάρισμα ακόμη και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου απέστειλε επιστολή την περασμένη Δευτέρα επιστολή-διάβημα προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ζητώντας τους να δράσουν άμεσα και προσωπικά για την παράνομη σύλληψη και συνεχιζόμενη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.