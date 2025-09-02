Η Νικολέττα Τσικκίνη με «Άλμα» στην πολιτική και ανοιχτά μέτωπα με την ΚΥΠ

Στην ηγεσία της πολιτικής κίνησης «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» αναδείχθηκε η Νικολέττα Τσικκίνη.

Πιο συγκεκριμένα, ορίστηκε ως μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας και Γραμματέας της Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού του κόμματος.

Η Νικολέττα Τσικκίνη είναι γνωστή για τις παρεμβάσεις της στα ΜΚΔ όπου και ασκεί αντικυβερνητική κριτική.

Υπόθεση με αστυνομικό της ΚΥΠ

Παράλληλα, όμως το όνομά της έχει απασχολήσει και με καταγγελίες της, για διαδικτυακές απειλές από αστυνομικό που υπηρετεί στην ΚΥΠ.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, όταν έγινε γνωστό ότι ο δικηγόρος Αλέκος Αργυρού, εκπροσωπώντας τη Νικολέττα Τσικκίνη, κατήγγειλε στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, πως η πελάτισσά του δέχθηκε απειλές από μέλος της Αστυνομίας.

Στην επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα, ο κ. Αργυρού ανέφερε ότι στις 19 Αυγούστου η κ. Τσικκίνη έγινε δέκτης απειλητικού σχολίου από αστυνομικό, κάτω από δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η συγκεκριμένη αστυνομικός υπηρετεί την ΚΥΠ.

Ο δικηγόρος είχε υποστηρίξει ότι πρόκειται για μέλος της ΚΥΠ που βρίσκεται κοντά στο περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας και το οποίο, όπως είπε, φαίνεται να παρακολουθεί και να απειλεί πολίτη μόνο και μόνο επειδή εκφράζει κριτική στον Πρόεδρο.

Η ίδια η Νικολέττα Τσικκίνη, μία μέρα μετά, στις 20 Αυγούστου, δημοσιοποίησε το όνομα και την ιδιότητα της αστυνομικού, ανεβάζοντας μάλιστα και φωτογραφία της με τον σύζυγό της. Ισχυρίστηκε δε ότι η αστυνομικός σχολίασε κάτω από την ανάρτησή της την φράση: «Πνάσε για να μην αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτα σου στη φόρα».

Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς της, η αστυνομικός αποχώρησε από την ΚΥΠ και μετακινήθηκε στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Ποινικό αδίκημα η αποκάλυψη μέλους της ΚΥΠ

Ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών προβλέπει , στο άρθρο για την «Προστασία του υπηρεσιακού καθεστώτος του προσωπικού της ΚΥΠ», ότι η αποκάλυψη της ιδιότητας μέλους της υπηρεσίας συνιστά ποινικό αδίκημα.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε δημοσιοποίηση ή γνωστοποίηση της ιδιότητας στελεχών της ΚΥΠ. Η παραβίαση επισύρει ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα πέντε χρόνια, καθώς και χρηματικό πρόστιμο έως €150.000. Επιπλέον, όλες οι αποφάσεις και διαδικασίες που αφορούν το προσωπικό της υπηρεσίας καλύπτονται από καθεστώς απορρήτου.

Σύμφωνα όμως με τα όσα ανέφερε στον «Π» η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, «είναι πολύ διαφορετικό να δημοσιοπιείται η ιδότητα μέλους της ΚΥΠ κατά την διάρκεια εντεταλμένης υπηρεσίας και διαφορετικό σε περίπτωση που παρεκτρέπεται, όπως στην περίπτωση που συζητάμε».

Η… συνέχεια της υπόθεσης στην Βουλή

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανακοίνωσε ότι η καταγγελία που υπέβαλε ο δικηγόρος της Νικολέττας Ανδρέου-Τσικκίνη θα συζητηθεί σε συνεδρίαση της επιτροπής στην Βουλή στις 15 Σεπτεμβρίου.

Στη συνεδρίαση, αναμένεται να κληθεί πέραν του Αρχηγού της Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Μάριου Χαρτσιώτη και ο επικεφαλής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Ωστόσο, αν οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς δημοσιογραφική παρουσία, λόγω του διαβαθμισμένου χαρακτήρα της δράσης της ΚΥΠ.