Χαιρετίζει τον διορισμό του νέου Ειδικού Αντιπρόσωπου ΟΗΕ η Λευκωσία

Ο κ.  Ντιάν, ο οποίος διαδέχεται τον κ. Κόλιν Στιούαρτ, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς υποθέσεις και σε ανώτερες θέσεις του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών

Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει τον διορισμό του Κασίμ Ντιάν στη θέση του Ειδικού Αντιπρόσωπου και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και προσβλέπει σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία μαζί του, στο πλαίσιο της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να διορίσει τον κ. Ντιάν από τη Σενεγάλη ως νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP).

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «ο κ.  Ντιάν, ο οποίος διαδέχεται τον κ. Κόλιν Στιούαρτ, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς υποθέσεις και σε ανώτερες θέσεις του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ενώ επί του παρόντος υπηρετεί ως προσωρινός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη και τα Ανθρωπιστικά Θέματα στο Μάλι, θέση την οποία κατέχει από τον Οκτώβριο του 2024. Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει τον διορισμό του κ. Ντιάνι και προσβλέπει σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία μαζί του, στο πλαίσιο της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο», σημείωσε.

Ερωτηθείς πότε αναμένεται στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε ενημερωθεί ότι έχει επαναπρογραμματιστεί η επίσκεψη της κ. Ολγκίν στη χώρα μας πριν τη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την ημερομηνία άφιξης της στην Κύπρο και τις συναντήσεις της θα υπάρξουν από επίσημες ανακοινώσεις των ΗΕ».

