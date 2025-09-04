Πολιτική θύελλα για τον GSI: Ο ΔΗΣΥ καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector (GSI) στη σκιά της έρευνας που άρχισε η Ευρωπαική Εισαγγελία. Οι πρόσφατες τοποθετήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, που χαρακτηρίζονται ως «αρνητικές» και «διφορούμενες», προκάλεσαν την αντίδραση του ΔΗΣΥ, με ανακοίνωση του, τονίζει ότι το έργο είναι στρατηγικής σημασίας και ενταγμένο στους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς σχεδιασμούς.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι πρόσφατες αρνητικές δηλώσεις της κυβέρνησης για την ηλεκτρική διασύνδεση αντί να λύνουν ένα χρονίζον πρόβλημα, διασαλεύουν τις σχέσεις μας με την Ελλάδα και καθιστούν επισφαλή την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας. Εδώ και καιρό παρατηρείται διγλωσσία, αμφισημία και ατολμία.

Ο GSI είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ καθότι εντάσσεται στους ευρύτερους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς της Ευρώπης. Οι επιφυλάξεις που εγείρονται από κυβερνητικής πλευράς δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα για την εγκατάλειψη ενός έργου αδιαμφισβήτητης γεωπολιτικής αξίας για τον τόπο μας.

Καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, να συγκεκριμενοποιήσει τα αιτήματά της και να αποκαταστήσει το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης με την Ελλάδα.