Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Αντόνιο Κόστα - Άμυνα, οικονομία και Κυπριακό στο τραπέζι

Η επίσκεψη εντάσσεται στην περιοδεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Στην Κύπρο αναμένεται τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο κ. Κόστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το μεσημέρι της Δευτέρας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η περιοδεία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του κ. Κόστα να ενισχύσει τις σχέσεις και τον διάλογο με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο επίκεντρο των συζητήσεων του κ. Κόστα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα βρεθούν οι βασικές προτεραιότητες που θα αναδείξει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί. Μεταξύ αυτών, όπως σημείωσε, συγκαταλέγονται η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

Παράλληλα, πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος, οι δύο Πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διοργανώσει η Κύπρος τον προσεχή Απρίλιο, το πρώτο του είδους του από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, δήλωσε ακόμη πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει, επίσης, την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

