Τατάρ: Στις 26 Σεπτεμβρίου η συνάντησή του με Γκουτέρες - Τι είπαν με Ολγκίν για Κ. Φυλακές, οδοφράγματα, μεικτούς γάμους

Συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ θα έχει στις 26 Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση Γκουτέρες και θα συμμετάσχει στην τριμερή με τον ΓΓ και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις 27 Σεπτεμβρίου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μετά από την πρωινή συνάντηση μίας ώρας με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν, ο κ. Τατάρ έκανε λόγο για δήθεν επίμονα αρνητική στάση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην άτυπη πενταμερή της Νέας Υόρκης στα μέσα Ιουλίου, που δεν επέτρεψε να φτάσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα και απροθυμία του ε/κ ηγέτη να συνεργαστεί με την «τδβκ» - κατά την έκφρασή του – για την απαραίτητη συνεργασία σε διάφορα θέματα.

Έθεσε επίσης διάφορα θέματα στην Προσωπική Απεσταλμένη, μεταξύ των οποίων, όπως ο ίδιος δήλωσε, και ζήτημα για τις συνθήκες που επικρατούν στις Κεντρικές Φυλακές της Δημοκρατίας.

Κυπριακό

Το Κυπριακό είναι ουσιαστικά ζήτημα καθεστώτος και ανισότητας, ανέφερε στην κ. Ολγκίν, όπως είπε ο Τ/κ ηγέτης. Από τη μία πλευρά, πρόσθεσε, είναι η αναγνωρισμένη ΚΔ, κράτος της ΕΕ, και από την άλλη, οι Τ/κ. «Ως ιδρυτικοί εταίροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, διατηρούμε την παρουσία μας σε αυτό το νησί με τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αδικία, καταπιεστικές συνθήκες που δυσκολεύουν τη ζωή μας με απομόνωση, εμπόδια, περιορισμούς, ακόμη και εμπάργκο σε διάφορα θέματα», ανέφερε.

Εάν πρόκειται να υπάρξει μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη συμφωνία στο Κυπριακό, συνέχισε, αυτή η "ανισότητα καθεστώτος" πρέπει οπωσδήποτε να εξαλειφθεί και "η κυριαρχική ισότητά και το ίσο διεθνές καθεστώς των Τ/κ πρέπει να αναγνωριστούν". Αφού το υπενθύμισε αυτό, συνέχισε, εξήγησε επίσης ότι συνεχίζουν να συμμετέχουν "εποικοδομητικά τόσο στις Τεχνικές Επιτροπές, όσο και σε άλλες συναντήσεις".

Θα συνεχίσουν, είπε, να επιδιώκουν τις ευκαιρίες που παρέχει ο ΓΓ του ΟΗΕ σε διάφορες μορφές και να προσπαθούν να σημειώσουν πρόοδο σε διάφορα θέματα με συνεργασία των «δύο λαών», και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ «των δύο λαών».

Συνθήκες στις Κεντρικές Φυλακές

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι έθεσε στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ το θέμα των συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές της ΚΔ καθώς του έκαναν παράπονα κάποιες οικογένειες ότι τόσο οι συνθήκες εκεί, όσο και οι συμπεριφορές είναι "άθλιες" και πως οι «πολίτες» του ψευδοκράτους που βρίσκονται στις φυλακές "βιώνουν μεγάλες δυσκολίες".

«Ζήτησα από την κ. Ολγκίν, ως εκπρόσωπο του ΟΗΕ, να ασχοληθεί με αυτό, να συναντηθεί με την άλλη πλευρά και να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποί μας εκεί θα τύχουν ανθρώπινης μεταχείρισης. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς, επειδή λαμβάνω πολύ οδυνηρά μηνύματα από διάφορες οικογένειες. Αυτό με ανησυχεί βαθιά", είπε.

Επίσκεψη Καν

Ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή, Αφζάλ Καν στο ψευδοκράτος και στην παραίτησή του μετά την αντίδραση της ε/κ πλευράς, από τη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου στην Πρεσβεία του ΗΒ στην Τουρκία.

«Αυτό που έκανε η ε/κ πλευρά ήταν εντελώς απαράδεκτο. Ήταν μια επίσκεψη ενός βουλευτή - όχι η πρώτη του είδους της - και αυτά που υπέστη προκάλεσαν ντροπή και γνήσια θλίψη, δεδομένων των αξιών του δημοκρατικού και σύγχρονου κόσμου. Ως εκ τούτου, έθεσα σήμερα αυτό το ζήτημα στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι όλες αυτές οι ενέργειες από τη νότια Κύπρο δεν έχουν καμία νομική βάση και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές», επεσήμανε.

Με την κ. Ολγκίν, ανέφερε ο κ. Τατάρ, συζήτησαν και για τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου. «Μοιράστηκα ειλικρινά τις σκέψεις και τις απόψεις μου μαζί της για το τι μπορεί να συμβεί στην επόμενη θητεία. Οι εκλογές θα γίνουν και ο λαός θα αποφασίσει. Επομένως, ο λαός μας γνωρίζει καλά τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει. Θα κάνει τις δικές του αξιολογήσεις ανάλογα», επεσήμανε.

Οδοφράγματα

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, της επεσήμανε πως στην ε/κ πλευρά έχει γραφτεί πως ο ίδιος θα χάσει τις «εκλογές», κάποιος άλλος θα έρθει και οι συνομιλίες για ομοσπονδία θα αποκατασταθούν. «Αυτό υπάρχει σαν ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση στη νότια Κύπρο και το υποστηρίζουν», ανέφερε. Η δική του ανησυχία, συνέχισε, είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου και οι μεγάλες ουρές αναμονής.

Η πρότασή του για διάνοιξη σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και στη Λορουτζίνα ισχύει ακόμα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ, λέγοντας πως τα οδοφράγματα δεν μπόρεσαν να ανοίξουν λόγω επιμονής της ε/κ πλευράς το οδόφραγμα της Λουρουτζίνας «να περνάει από ένα σημείο της νεκρής ζώνης σε ένα άλλο».

«Ενώ, αν είχαν συμφωνήσει να περάσουν από το έδαφος της τδβκ κατά τη διέλευση από τη νότια Κύπρο στη νότια Κύπρο, ίσως να είχαν ανοίξει σήμερα 4 σημεία: Μια Μηλιά, Λουρουτζίνα, Πυρόϊ και όποιο άλλο σημείο ήθελε η ε/κ πλευρά», επεσήμανε.

Υποστήριξε ότι "αυτό μπορεί να έγινε επίτηδες από την ε/κ πλευρά. Δεν ξέρω αν πρόκειται για στάση της ε/κ πλευράς που στοχεύει στην αύξηση των εντάσεων λόγω των εκλογών (ΣΣ: στα κατεχόμενα), αλλά της είπα (ΣΣ: της κ. Ολγκίν) ότι αυτό με λύπησε πραγματικά και θα το θέσω ξανά στις 26-27 Σεπτεμβρίου στον ΓΓ, επειδή δεν είναι κάτι που θα δεχτώ», ανέφερε.

Δεν υπάρχει, συνέχισε, λογική εξήγηση για το μη άνοιγμα αυτών των οδοφραγμάτων, το άνοιγμα των οποίων θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές και τους πολίτες τόσο σε εξοικονόμηση χρόνου, όσο και καυσίμων.

Υποστήριξε, επίσης, προς την κ. Ολγκίν ότι κατά καιρούς, "για να κλιμακωθεί η κατάσταση η ε/κ πλευρά μειώνει σε μία τις λωρίδες διέλευσης στον Άγιο Δομέτιο, ενώ στην τ/κ πλευρά υπάρχουν τρεις, και σε έναν τον αστυνομικό που ελέγχει, ενώ στην τ/κ πλευρά υπάρχουν τρεις".

«Γιατί γίνεται αυτό; Για να αυξηθούν οι εντάσεις μεταξύ των δύο λαών; Αντίθετα, θέλουμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο λαών και να συνεχίσουμε τη συνεργασία», ανέφερε.

Παιδιά μεικτών γάμων

Ο κ. Τατάρ έθεσε στην κ. Ολγκίν, όπως είπε, και το θέμα των παιδιών μεικτών γάμων, για το οποίο στην τ/κ πλευρά υπάρχει κοινή στάση, όπως ανέφερε. «Οι διακρίσεις μεταξύ των πολιτών μας δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αποδεκτές», είπε.

Σημείωσε δε ότι οι πρώην Τ/κ ηγέτης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, Ντερβίς Έρογλου και Μουσταφά Ακιντζί είχαν θέσει αυτό το ζήτημα χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Στην Νέα Υόρκη, τον Ιούλιο, συνέχισε, έθεσε αυτό το ζήτημα και εξήγησε στον Πρόεδρο Χριστοδολίδη πως πρόκειται για "διάκριση, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών θέσμιων".

Κατά τον Τατάρ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επικαλέστηκε το τι ισχύει στην ΕΕ για το θέμα αυτό και τότε ο ίδιος γύρισε προς τον Έλληνα ΥΠΕΞ που καθόταν δίπλα στον κ. Χριστοδουλίδη και τον ρώτησε: «Είστε επαγγελματίας νομικός. Πώς μπορείτε, ως επαγγελματίας νομικός, να κάνετε διακρίσεις εις βάρος των πολιτών μας με αυτόν τον τρόπο;». Σήμερα, είπε, έθεσε ξανά το ζήτημα και ζήτησε από την κ. Ολγκίν να αναλάβει δράση.

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ είναι αντικειμενικός και ειλικρινής, και καταβάλλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, για να φτάσουν σε ένα καλύτερο σημείο. «Κι αν θέλει ο Θεός, να βρούμε κοινό έδαφος στο μέλλον και ίσως ακόμη να ξεκινήσουμε μια επίσημη διαδικασία διαπραγμάτευσης», ανέφερε.

Δήλωσε, είπε, στην κ. Ολγκίν ότι θα συνεχίσει να ζητά τη βοήθεια και τη συμβολή του ΟΗΕ σε αυτά τα θέματα για να διατηρηθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ