Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η Μαρία της ΓΟΔΗΣΥ και ο… ανεξάρτητος επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

***Η νυν Επίτροπος ΠΔΠΧ, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, ενημερώθηκε για το ότι δεν ανανεώνεται η θητεία της ελάχιστα λεπτά πριν το μάθουν οι δημοσιογράφοι

***Η Μ. Χριστοφίδου είπε στον «Π» ότι άκουσε για πρώτη φορά περί διορισμού της τη Δευτέρα 15/9/2025 - επικοινώνησε μαζί της ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

***Ο υπουργός Δικαιοσύνης, εν μέσω συνεδρίας του υπουργικού (17/9/2025), βγήκε από την αίθουσα, πήρε τηλέφωνο την κα Νικολαΐδου και της είπε μόνον ότι φαίνεται ότι δεν επαναδιορίζεσαι και σε ενημερώνω για να μην το μάθεις από τα Μίντια

***Μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο αρμόδιος υπουργός Μ. Χαρτσιώτης δεν είχε ιδέα για αλλαγή προσώπου στο Επιτροπάτο των Προσωπικών Δεδομένων

***Ακυρώνεται η Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση στην Κύπρο, στην παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Δικαιοσύνης, του ερχόμενου Ιανουαρίου, λόγω μη επαναδιορισμού Νικολαΐδου





Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;

Το ερχόμενο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, λήγει η θητεία (πρώτη θητεία) της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ), Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου. Στις 6 Αυγούστου 2025, η κ. Λοϊζίδου απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον αρμόδιο υπουργό, που είναι ο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (ο επίτροπος ΠΔΠΧ είναι εισήγηση του εκάστοτε υπουργού Δικαιοσύνης διότι ο τομέας των προσωπικών δεδομένων είναι κάτω από τον Ευρωπαίο επίτροπο Δικαιοσύνης), με την οποία τους κοινοποιούσε την επιθυμία της για ανανέωση της θητείας της και τους ενημέρωνε για κάποια σημαντικά σημεία/ζητήματα που αφορούν τον θεσμό. Μεταξύ άλλων, η κ. Νικολαΐδου αναφέρει στην επιστολή της ότι έχει εκλεγεί τον Μάιο του 2023 και για πέντε χρόνια (μέχρι το 2028) στη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ). Λόγω αυτής της θέσης, είναι προγραμματισμένη μία Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση (High Level Meeting) στις 21 Ιανουαρίου 2026 (σε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ), με συμμετοχή του Ευρωπαίου επιτρόπου Δικαιοσύνης (έχει ήδη αποσταλεί επίσημη πρόσκληση από την πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ΕΣΠΔ). Σημειώνεται ότι αυτή η χρονική περίοδος είναι κρίσιμη για τον τόπο μας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω των προετοιμασιών για συμμετοχή/ένταξη στη Ζώνη Schengen αλλά και για εφαρμογή ψηφιακών ενωσιακών πράξεων, της δρομολόγησης σημαντικών δράσεων κατά την Προεδρία και έπειτα κ.λπ. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ουδέποτε απάντησε στην επιστολή της κ. Νικολαΐδου.

Διορισμός… εν αιθρία

Την περασμένη Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, η επαρχιακή γραμματέας της γυναικείας οργάνωσης του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΓΟΔΗΣΥ), Μαρία Χριστοφίδου, θυγατέρα του Μανώλη Χριστοφίδη, διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στη θέση του επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν ανακοινώθηκε το όνομά της μαζί με τον διορισμό και των υπόλοιπων επιτρόπων, των οποίων η θητεία λήγει αυτή την περίοδο. Διορίστηκε ξαφνικά και μόνον αυτή, πέντε μέρες μετά που δημόσια, με ανάρτησή της στο Facebook, έκανε σφοδρά παράπονα για τον ΔΗΣΥ, το κόμμα της (Παρασκευή, 12/9/2025). Ισχυρίζεται ότι, για να μην διαταραχθούν ισορροπίες και ποσοστώσεις, δεν αφέθηκε να υποβάλει υποψηφιότητα για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο τού Συναγερμού για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου του 2026. Ανήρτησε, μάλιστα, φωτογραφία της μαζί με τον Γλαύκο Κληρίδη, συνοδευόμενη με αναφορές σε αρχές, αλήθεια, σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία, αφοσίωση, αξιοπρέπεια. Ο «Π» μίλησε με την κ. Χριστοφίδου, η οποία ανέφερε ότι άκουσε για πρώτη φορά περί διορισμού της τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 - επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τη ρώτησε εάν αποδέχεται διορισμό στη θέση του επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο αρμόδιος υπουργός, Μάριος Χαρτσιώτης, απλώς τη συνεχάρη την επομένη… Την 9η Σεπτεμβρίου 2025, η κ. Χριστοφίδου δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον να είναι υποψήφια του ΔΗΣΥ, παρόλο που είχε το δικαίωμα και μπορούσε να το κάνει (απλώς κανείς δεν μπορούσε να τη «διορίσει» βουλευτή, θα έπρεπε να δώσει τη μάχη). Πριν από περίπου δεκατέσσερις μήνες, στις διπλές εκλογές του Ιουνίου του 2024 (9/6/2024), η κ. Χριστοφίδου ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Λευκωσίας στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ – δεν εκλέγηκε.

Εμπειρία - επάρκεια

Αναφορικά με τη θέση του επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο 53(2), τα μέλη της εποπτικής Αρχής –και κατ’ επέκταση ο αρμόδιος επίτροπος– πρέπει να διορίζονται βάσει των προσόντων, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων τους, ιδίως στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Ο κυπριακός Νόμος 125(I)/2018, που ενσωματώνει και συμπληρώνει τις πρόνοιες του GDPR, προβλέπει ότι ο επίτροπος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του υπουργού Δικαιοσύνης, και ότι ο διορισμός πρέπει να αφορά πρόσωπο ικανό να ασκήσει τα καθήκοντά του, χωρίς να ορίζει τυπικά ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά κριτήρια, αλλά στηριζόμενο στην αναγκαία εμπειρία και επάρκεια σε ζητήματα προστασίας δεδομένων. Σημειώνεται ότι, έτσι κι αλλιώς, υπερισχύει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός έναντι τού κυπριακού Νόμου.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 52.1 του Κανονισμού λέει ότι κάθε εποπτική Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις εξουσίες της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με πλήρη ανεξαρτησία. Το 53.1 αναφέρει ότι τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε μέλος των εποπτικών Αρχών τους πρέπει να διορίζεται με διαφανή διαδικασία από:

*Το Κοινοβούλιό τους

*Την κυβέρνησή τους

*Τον αρχηγό κράτους τους ή

*Ανεξάρτητο φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, ο διορισμός.

Και το 53.2 σημειώνει ότι κάθε μέλος διαθέτει, ιδίως στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα προσόντα, την εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ανεξάρτητη της… ΓΟΔΗΣΥ

Συνεπώς (α) Η Αρχή πρέπει να είναι ανεξάρτητη, (β) Πρέπει να υπάρξει διαφανής διαδικασία για τον συγκεκριμένο διορισμό (προκήρυξη, εκδήλωση ενδιαφέροντος, αιτιολογημένη επιλογή), (γ) Απαιτείται εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων. Ως εκ τούτου, για ποια ανεξαρτησία της νέας επιτρόπου μιλάμε, εάν από επαρχιακή γραμματέας της ΓΟΔΗΣΥ μετακομίζει απευθείας σε θέση ανεξάρτητου αξιωματούχου; Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τον διορισμό και περί διαφάνειας που λέει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός, έχουμε όλοι δει πώς έγινε – ούτε καν ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης, που προτείνει το πρόσωπο του επιτρόπου, δεν γνώριζε ότι θα αλλάξει η επίτροπος και ποιος θα ήταν ο αντικαταστάτης της. Επιπλέον, βάσει του βιογραφικού της νέας επιτρόπου, κάποιοι θέτουν θέμα γνώσης του αντικειμένου (και εμπειρίας), αφού η κ. Χριστοφίδου δεν φαίνεται να έχει προηγούμενη ενασχόληση (σπουδές, επαγγελματικά) με ζητήματα προσωπικών δεδομένων: Είναι δικηγόρος, με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και διευθύνουσα σύμβουλος δικηγορικού γραφείου με δραστηριότητα σε ευρύ φάσμα υποθέσεων αστικού, εμπορικού και δημόσιου δικαίου. Είναι μέλος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς και της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διαδικασιών Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μέλος και συντονίστρια Επιτροπών του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, καθώς και ενεργό μέλος του Women's lndian Chamber of Commerce and lndustry (WICCI) και του G100 - Wing of PoLiticaL Leadership. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ για κάποια χρόνια, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΡΙΚ. Είναι επαρχιακή γραμματέας της ΓΟΔΗΣΥ Λευκωσίας. Ερωτηθείσα από τον «Π», γιατί αποδέχθηκε τον συγκεκριμένο διορισμό από τη στιγμή που είναι στέλεχος κόμματος της αντιπολίτευσης, η κ. Χριστοφίδου απάντησε: «Αποδέχτηκα τον διορισμό μου γιατί θέλω να προσφέρω στην πατρίδα μου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο γνώμονάς μου είναι αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον και η προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη. Για μένα, αυτός ο ρόλος είναι πάνω από κόμματα και παρατάξεις – αφορά στον σεβασμό στους θεσμούς και την κοινωνία μας».

Κανονισμός και Οδηγία

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η διαφορά μεταξύ Κανονισμού και Οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιώδης και σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα νομικά μέσα της ΕΕ στα κράτη μέλη: Ο Κανονισμός (Regulation) είναι δεσμευτικός στο σύνολό του, έχει άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη μόλις υιοθετηθεί, δεν απαιτεί μεταφορά στο εθνικό δίκαιο - εφαρμόζεται αυτομάτως όπως είναι, είναι ενιαίος για όλα τα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία στην εφαρμογή του. Για παράδειγμα, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Η Οδηγία (Directive) απλώς δεσμεύει τα κράτη μέλη ως προς το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί, αλλά αφήνει στην κρίση τους τον τρόπο και τα μέσα εφαρμογής. Πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους με νόμο ή άλλο νομικό μέσο. Δίνει περιθώριο ευελιξίας στα κράτη, με αποτέλεσμα ενίοτε να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο εφαρμογής. Στην περίπτωση του επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεσμευόμαστε ως κράτος μέλος της ΕΕ από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Διαίρει και βασίλευε

Η νυν επίτροπος ΠΔΠΧ, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, ενημερώθηκε για το ότι δεν ανανεώνεται η θητεία της ελάχιστα λεπτά πριν το μάθουν οι δημοσιογράφοι – μέχρι εκείνη τη στιγμή λάμβανε μηνύματα ότι μόνον το όνομά της ήταν στο τραπέζι για διορισμό (δηλαδή επαναδιορισμός). Την πήρε τηλέφωνο ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, εν μέσω συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Τετάρτη, 17/9/2025) – βγήκε από την αίθουσα, και της είπε μόνον ότι φαίνεται ότι δεν επαναδιορίζεται και την ενημερώνει για να μην το μάθει από τα Μίντια»! Μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο κ. Χαρτσιώτης, όχι μόνον δεν είχε ιδέα για αλλαγή προσώπου στο επιτροπάτο των Προσωπικών Δεδομένων, αλλά ρωτούσε εάν ήξερε κανείς ποιο είναι το δικό του μέλλον ως υπουργός… Να σημειωθεί ότι ακυρώνεται η Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση στην Κύπρο, στην παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου Δικαιοσύνης, του ερχόμενου Ιανουαρίου, επειδή η κ. Νικολαΐδου εκλέγηκε υπό την προσωπική της ιδιότητα στη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Και θα απωλέσει αυτή την ιδιότητα αμέσως μετά την αντικατάστασή της - κάτι ανάλογο έχει ξαναγίνει και με άλλη χώρα. Πρέπει τώρα να ειδοποιηθούν οι Βρυξέλλες για να γίνει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχει ο «Π», ο Λόφος ζητά τώρα, εκ των υστέρων, να μάθει γιατί ακυρώνεται η Συνάντηση της Κύπρου μέσα στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης από τη χώρα μας… Τότε, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έτρεξε να διορίσει επίτροπο από την αντιπολίτευση, και μάλιστα την ώρα που το συγκεκριμένο πρόσωπο επέκρινε το κόμμα του; Και που δεν φαίνεται και δεν είναι ανεξάρτητο, αλλά έχει κομματικές εξαρτήσεις. Και που δεν προέρχεται από κόμμα της συμπολίτευσης (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ) που τον στήριξαν να εκλεγεί και υποτίθεται συμμετέχουν στην κυβέρνηση και διακυβέρνηση του τόπου. Και με διαδικασία που καμία διαφάνεια δεν έχει, αλλά ούτε και αιτιολόγηση της επιλογής. Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει πέραν της εξυπηρέτησης προσωπικών φιλοδοξιών του Προέδρου της Δημοκρατίας – δεύτερη θητεία, επανεκλογή το 2028;

Ηγεμόνας ή Ηγέτης

Σημειώνεται, τέλος, ότι η πολιτική ηθική του καθενός κρίνεται ή θα έπρεπε να ενδιαφέρει και να κρίνεται από την κοινωνία. Ο «Ηγεμόνας» του Νικολό Μακιαβέλι (1469-1527), «πρέπει να φαίνεται ότι έχει όλες τις αρετές, αλλά να είναι ικανός να τις αποβάλει όταν το απαιτεί η περίσταση». Δηλαδή, να φαίνεται ενάρετος, όχι απαραίτητα να είναι. Πρέπει να δείχνει ευσπλαχνικός, δίκαιος, αξιόπιστος, αλλά να μην διστάζει να κάνει το αντίθετο, όταν αυτό είναι αναγκαίο για το συμφέρον του κράτους. Η εμφάνιση της ηθικής είναι πιο σημαντική από την αρετή. Επιπλέον, ο ηγεμόνας «πρέπει να είναι αλεπού για να αναγνωρίζει τις παγίδες και λέοντας για να τρομάζει τους λύκους». Δηλαδή, να συνδυάζει δύναμη (λέοντας) και πονηριά (αλεπού). Η αλεπού αντιπροσωπεύει τη διπλωματία, το ψέμα, την ευελιξία. Ο λέοντας συμβολίζει τη βία, την ισχύ και τον φόβο. Ο «Ηγέτης» του Αριστοτέλη είναι ο ενάρετος πολίτης που κυβερνά προς το κοινό καλό. Δεν πρέπει να επιδιώκει το προσωπικό του συμφέρον, αλλά να δρα υπέρ του συμφέροντος της πόλης (του συνόλου των πολιτών). Είναι φρόνιμος και ενάρετος άνθρωπος. Δηλαδή, η φρόνηση (σοφία στην πράξη) και η αρετή (ηθική αριστεία) είναι βασικά χαρακτηριστικά του σωστού ηγέτη. Μόνον ένας άνθρωπος που διαθέτει αυτά τα γνωρίσματα μπορεί να λαμβάνει σωστές αποφάσεις για την πόλη και να διακρίνει το δίκαιο από το άδικο. Έχει παιδεία και εμπειρία. Δηλαδή, έχει δεχτεί την κατάλληλη παιδεία, έχει καλλιεργηθεί ηθικά και πνευματικά, έχει εμπειρία από τα κοινά. Πρέπει να ξέρει να κυβερνά και κυβερνιέται, δηλαδή να έχει περάσει από την εμπειρία τού να είναι διοικούμενος - κάτι που τον βοηθά να κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών, διότι η εξουσία είναι ευθύνη και όχι προνόμιο.

***«Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη πρόταση - παρέμβαση προς εσάς ή την Επιτροπή σας από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, Θ. Ρουσόπουλο ή από Κύπριους βουλευτές ή το κυπριακό ΥΠΕΞ;»





Παρατράγουδα και στην επιλογή για ΕΔΑΔ





Την περασμένη Κυριακή αναφερθήκαμε σε μια άλλη διαδικασία διορισμού σε σημαντικό πόστο. Αυτού του Κύπριου δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ, γνωστότερο ως ΕΔΑΔ). Η απόφαση ελήφθη από την Επιτροπή Εκλογής Δικαστών του ΕΔΔΑ την περασμένη Δευτέρα (Παρίσι, 15/9/2025) – εισήγηση προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), για διορισμό της μίας εκ των τριών υποψηφίων. Ο Δρ Χρίστος Κληρίδης, δικηγόρος και Καθηγητής Νομικής, ο οποίος εκπροσωπεί δύο ενδιαφερόμενους για την εν λόγω θέση, απέστειλε επιστολή προς την Petra Bayr, Αυστριακή βουλευτή και Πρόεδρο της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ζητώντας εξηγήσεις και διευκρινίσεις αναφορικά με το γιατί αγνοήθηκαν από την Επιτροπή της, σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία επιλογής Κύπριου υποψηφίου, όπως και συστηματικές και πολλαπλές παραβιάσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών του Συμβουλίου Υπουργών του 2012 (έλλειψη διαφάνειας και απόκρυψη στοιχείων από υποψηφίους και κοινό, εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας, αποκλεισμός υποψηφίου με εξευτελιστική μεταχείριση, προώθηση υποψηφίων που δεν πληρούσαν το άρθρο 21 της ΕΣΔΑ, παραποίηση γεγονότων και χρονολογιών, μη δημοσίευση της λίστας υποψηφίων στην Κύπρο, κατά παράβαση των οδηγιών).

Δυο μέτρα και δυο σταθμά;

Ο κ. Κληρίδης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι την ίδια στιγμή που το Στρασβούργο παρέβλεψε τις σοβαρές παρατυπίες της Κύπρου, η Επιτροπή Bayr απέρριψε τη διαδικασία της Ουγγαρίας για «διαδικαστικούς λόγους», αν και, «σύμφωνα με την ενημέρωση του Στρασβούργου από τις ουγγρικές αρχές, η ουγγρική διαδικασία φαίνεται να έχει τηρήσει τις αρχές αυτές». Ο δικηγόρος καλεί την κα Bayr να απαντήσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 σε καίρια ερωτήματα, όπως κατά πόσον τα στοιχεία παρουσιάστηκαν πλήρως στα μέλη της Επιτροπής από εκείνην, πόσο χρόνο αφιέρωσε η Επιτροπή για τη διαβούλευση επί αυτών των σύνθετων και λεπτομερών ζητημάτων, ποια ήταν η αιτιολόγηση για την απόρριψη των ενστάσεων, εάν έλαβαν χώραν διαβουλεύσεις, πολιτικές συζητήσεις ή συνεννοήσεις εκτός των επίσημων συνεδριάσεων της Επιτροπής, περιλαμβανομένων επαφών μεταξύ πολιτικών ομάδων, που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα, εάν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη υπόδειξη – παρέμβαση προς την κα Bayr προσωπικά ή προς την Επιτροπή της, εκ μέρους του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Θεόδωρου Ρουσόπουλου ή από Κύπριους βουλευτές ή/και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου κλπ. Ο κ. Κληρίδης προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη απάντησης, θα κινηθεί με κάθε νομικό και θεσμικό μέσο.

Τελική απόφαση

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Σύνοδος της ΚΣΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της Επιτροπής Εκλογής Δικαστών του ΕΔΑΔ, αναμένεται να προχωρήσει στην εκλογή του νέου δικαστή, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Κύπρο στο Στρασβούργο, για εννέα χρόνια χωρίς δυνατότητα ανανέωσης (μία θητεία). Δικαίωμα ψήφου έχουν τα 306 πλήρη μέλη της ΚΣΣΕ, κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου. Εάν τα μέλη που θα ψηφίσουν δεν είναι αρκετά, τότε η ψηφοφορία συνεχίζεται και τη δεύτερη μέρα. Η επόμενη Σύνοδος της ΚΣΣΕ, που αναμένεται να αποφασίσει για την Κύπρια δικαστή, θα γίνει στις 29-30 Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική, και στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται και τα τρία ονόματα των υποψηφίων, καθώς και η εισήγηση της Επιτροπής Εκλογής Δικαστών του ΕΔΑΔ.

Η Petra Bayr, Αυστριακή βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).



