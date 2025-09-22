Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Έκπληξη ΔΗΣΥ για Πρέσβη Παλαιστίνης, μιλά για «παρέμβαση» σε «εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έκπληξη για το ότι ο Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Κύπρο «επέλεξε να παρέμβει δημόσια σε εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση», εκφράζει ο ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι «τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής».

«Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η πρόσφατη τοποθέτηση του κόμματός μας δεν αφορούσε την Παλαιστίνη ή τον παλαιστινιακό λαό, αλλά τη στάση πολιτικού κόμματος της Κύπρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», αναφέρει ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωση, με την οποία απαντά σε γραπτή δήλωση του Πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Κύπρο.

Συνεχίζοντας, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι δεν θεωρεί «τη Χαμάς ως οργάνωση που εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό».

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει επίσης ότι στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τους αμάχους στη Γάζα και «κάθε ενέργεια που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

«Ο ανθρωπιστικός μας ρόλος είναι περισσότερο αποδοτικός εάν δεν ακολουθήσουμε την καταγγελτική στάση που εισηγείται άλλη πολιτική δύναμη στην Κύπρο», προσθέτει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι «οι σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης των λαών μας είναι δεδομένες και καμία εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τις επισκιάσει».

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό πρόβλημα», καταλήγει ο ΔΗΣΥ.

ΚΥΠΕ

Tags

ΔΗΣΥΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited