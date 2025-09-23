Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι βουλευτές αποκτούν αστυνομικοί και πυροσβέστες - Κανονισμοί στη Βουλή από Υπ. Δικαιοσύνης μετά τη δικαίωση αστυνομικού

Θα απολαμβάνουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα με τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Παραμένει, ωστόσο, το ζήτημα των στρατιωτικών, καθώς διαφωνούν το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ. Από την άλλη, έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες καλείται να συμμορφωθεί η εκτελεστική εξουσία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να καταθέσει λίαν συντόμως κανονισμούς στη Βουλή με τους οποίους θα επιτρέπεται στα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να διεκδικούν δημόσια αξιώματα, όπως του Προέδρου της Δημοκρατίας, του βουλευτή και του δημάρχου, χωρίς να χρειαστεί να παραιτηθούν. Θα αποκτήσουν, δηλαδή, τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν εδώ και χρόνια οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενημερώθηκαν γραπτώς στις 15 του μήνα οι συντεχνίες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων κανονισμών, προτού αυτοί κατα...

