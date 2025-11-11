Επιβεβαίωσε η Κομισιόν: Θα συσταθεί Ειδική Μονάδα Πληροφοριών υπό τη Φον ντερ Λάιεν

Τη σύσταση ενός νέου φορέα πληροφοριών υπό την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Τρίτης η Κομισιόν, διά του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπάλας Ουζβάρι.

Ο εκπρόσωπος υπεύθυνος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, υπογράμμισε ότι η νέα υπηρεσία δε θα υποκαταστήσει κάποια ήδη υπάρχουσα, αλλά ο σκοπός της θα είναι να ενισχύσει την επεξεργασία των πληροφοριών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό τοπίο, η Επιτροπή εξετάζει πώς να ενισχύσει τις ικανότητές της στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, εξετάζεται η δημιουργία μιας ειδικής μονάδας εντός της Γενικής Διεύθυνσης της Κομισιόν», ανέφερε ο κ. Ουζβάρι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

«Αυτό θα βασιστεί στην υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη εντός της Επιτροπής και, για παράδειγμα, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προετοιμασία των κολεγίων ασφαλείας. Θα συμπληρώσει το έργο της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Επιτροπής και θα συνεργαστεί στενά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης», είπε.

«Η ιδέα βρίσκεται υπό ανάπτυξη και οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα μονάδα της Κομισιόν.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να βρει αντιστάσεις εσωτερικά, προερχόμενες από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ (EEAS), η οποία προΐσταται ήδη του Κέντρου Πληροφοριών και Καταστάσεων (Intcen), αλλά δεν βρίσκεται υπό τον άμεσο πολιτικό έλεγχο της φον ντερ Λάιεν, καθώς η πολιτική προϊσταμένη του EEAS είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας.

Πηγή: ΚΥΠΕ