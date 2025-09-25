Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντάται σήμερα με τον ΓΓ του ΟΗΕ

Συνάντηση με τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει, ανάμεσα σε άλλες σημαντικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυπριακή προεδρία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αρχίσει το πρόγραμμα του σήμερα στις 4μμ (ώρα Κύπρου) με συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κίνας Λι Κιανγκ.

Στις 6.30μμ (ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, στην έδρα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει γεύμα εργασίας στους Μονίμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Άρντιλ.

Συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Ν.Υ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε αργά το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα και την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

Yπογραμμίστηκαν, επίσης, οι μακραίωνοι δεσμοί ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Κύπρου, οι οποίοι που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον κυπριακό ελληνισμό.

Κατά τη συνάντηση, αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης αναδείχθηκε η διαχρονική αυτή σχέση, επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία εκτίμηση και υπογραμμίστηκε η κοινή προσήλωση σε αξίες που ενώνουν τον Οικουμενικό Θρόνο με την Κύπρο και τον λαό της.