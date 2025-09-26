Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού: Κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Πολιτική

ΔΗΣΥ για Βασιλικό: Στη δικαιοσύνη ό,τι μεμπτό - «Φτάνουν οι πειραματισμοί»

Τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο με σαφές πλάνο

Τη θέση ότι οτιδήποτε μεμπτό αφορά το έργο του Βασιλικού θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του  «διακηρυγμένη θέση μας είναι μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, διαφάνεια παντού και όλα στο φως. Καμία κάλυψη σε κανένα, όποιους και εάν αφορά».

Ο ΔΗΣΥ καταγγέλλει «παλινδρομήσεις και ατολμία της κυβέρνησης», οι οποίες, όπως σημειώνει, οδηγούν σε αδιέξοδα με κόστος τόσο για τους πολίτες όσο και για την αξιοπιστία της χώρας. Επισημαίνει δε ότι «οι καθησυχαστικές δηλώσεις του παρελθόντος και η βεβιασμένη φιέστα για επανεκκίνηση του έργου αποδείχθηκαν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».

«Τυχόν λάθη του παρελθόντος δεν αποτελούν άλλοθι για μια κυβέρνηση που χειρίζεται το έργο για 2,5 χρόνια.  Οφείλει να βρει τις λύσεις. Να ολοκληρώσει το έργο στο Βασιλικό, με σαφές πλάνο και σχεδιασμό» προσθέτει.

Φτάνουν οι πειραματισμοί, να αναλάβει επιτέλους και η ίδια τις ευθύνες της» καταλήγει.

