Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου στη "Δεύτερη Ματιά": Σε δυσκολότερη τροχιά το Κυπριακό

Η Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, πρόεδρος της Δεξαμενής Σκέψης Πολιτεια, ιστορικός και διεθνολόγος, μιλώντας στην εκπομπή "Δεύτερη Ματιά" του "Πολίτη 107,6 & 97,6" και στον Γιάννη Σεϊτανίδη, προειδοποιεί ότι το Κυπριακό μπαίνει σε δυσκολότερη τροχιά λόγω της αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ–Τουρκίας και της σκλήρυνσης της τουρκικής γραμμής για «δύο κράτη», ενώ το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αμφισημία, κλιμακούμενες προκλήσεις και αβεβαιότητα που διαχέονται και στα ελληνοτουρκικά.

"Στο κυπριακό, να το πούμε πιο απλά, δεν είναι δύσκολο κάποιος να παραμένει αισιόδοξος", τονίζει.

Η προοπτική ουσιαστικής προόδου στο Κυπριακό εμφανίζεται χαμηλή, με την εικόνα να θυμίζει «ανήσυχη ηρεμία» όπως αναφέρει χαρακτηρηριστικά, και χωρίς ορατή αλλαγή πορείας, την ώρα που οι προσδοκίες από τις πρόσφατες διεθνείς επαφές διαψεύστηκαν ή ακυρώθηκαν ως προς το ουσιαστικό τους περιεχόμενο.

Η Άγκυρα, εξηγεί η κα. Προκοπίου επαναφέρει με σαφήνεια τον στόχο λύσης «δύο κρατών» και καλεί διεθνείς δρώντες να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα, προβάλλοντας ότι κανένα μεγάλο έργο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς συμμετοχή της Τουρκίας, κάτι που, κατά την κα. Προκοπίου, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απλή ρητορική.

Η αναθέρμανση των σχέσεων Ουάσιγκτον–Άγκυρας ενισχύει την αυτοπεποίθηση Ερντογάν, παρά ενστάσεις στο Κογκρέσο για εξοπλιστικά, με ενδείξεις ότι η τουρκική πλευρά αισθάνεται σε πλεονεκτική θέση, όπως φάνηκε και από άμεσες κινήσεις σε παραγγελίες αεροσκαφών και το «άνοιγμα» δύσκολων θεμάτων όπως το Halkbank στα υψηλότερα επίπεδα διαλόγου.

Ελληνοτουρκικά και διασύνδεση

Σε ότι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκία, η κα. Προκοπίου εκτιμά ότι το κλίμα στα ελληνοτουρκικά έχει επιδεινωθεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο «ευφορίας», με την ακύρωση της συνάντησης Ερντογάν - Μητσοτάκη να αποτυπώνει επιδείνωση του πλαισίου εμπιστοσύνης και λειτουργεί επιβαρυντικά για το Κυπριακό.

Για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τις ενδεχόμενες επιχειρησιακές κινήσεις (π.χ. NAVTEX, υποστήριξη ερευνών βυθού), η κα. Προκοπίου τονίζει ότι η αποτροπή απαιτεί αξιοπιστία προθέσεων και ικανότητα επιβολής, αφήνοντας αμφιβολίες αν στην παρούσα συγκυρία υπάρχει πολιτικό και κοινωνικό στήριγμα για κλιμάκωση.

Κατά την ανάλυσή της, η Τουρκία συνήθως υλοποιεί όσα προαναγγέλλει, ενώ η ελληνική πλευρά οφείλει να ζυγίσει προσεκτικά διπλωματική γλώσσα, στρατιωτική ετοιμότητα και διεθνή νομιμοποίηση, αποφεύγοντας κινήσεις που δεν μπορούν να στηριχθούν ως προς την αποτρεπτική τους αξιοπιστία.

Το διεθνές περιβάλλον

Η κα. Προκοπίου περιγράφει μια εποχή «αμφισημίας», όπου η αμερικανική στάση εκπέμπει διπλά μηνύματα σε καίρια πεδία. Η διαχείριση αυτή της κατάστασης απαιτεί χάραξη πολιτικής που να «κουμπώνει» με το ευρύτερο περιβάλλον ρευστότητας, επενδύοντας σε αποτροπή, θεσμική νομιμοποίηση και πολυεπίπεδες συνεργασίες.