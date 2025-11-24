Προβλήματα με παιδική φροντίδα στο Παραλίμνι - Διαμαρτύρονται οι γονείς

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή (21/11) δεκάδες γονείς έξω από το Γραφείο Ευημερίας στο Παραλίμνι, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την έλλειψη διαθέσιμων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της περιοχής. Η κινητοποίηση έγινε σε μια περίοδο όπου, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, οι οικονομικές πιέσεις αυξάνονται, ενώ η άμεση επιστροφή τους στην εργασία καθίσταται δυσκολότερη λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης ασφαλούς και προσιτής φροντίδας για τα βρέφη τους.

Οι διαμαρτυρόμενοι γονείς ανέφεραν ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και είναι απογοητευτική, σημειώνοντας πως το κόστος ιδιωτικών επιλογών απορροφά μέχρι και τα δύο τρίτα του μηνιαίου εισοδήματός τους. Στη διαμαρτυρία παρευρέθηκαν βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής και υποψήφιοι βουλευτές. Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Famagusta News, στην εκδήλωση αναφέρθηκε ότι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης δομών βρεφικής-παιδικής φροντίδας κατά τους μήνες λειτουργίας της τουριστικής βιομηχανίας, με τους εργαζόμενους γονείς να βρίσκονται χωρίς στήριξη και χωρίς αξιόπιστες λύσεις για τα βρέφη και τα παιδιά τους.

Οι γονείς απηύθυναν έκκληση προς το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας όπως προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία μηχανισμών και θεσμικών συνθηκών, που θα επιτρέψουν τη λειτουργία εποχικών και προσωρινών δομών βρεφικής και παιδικής φροντίδας στην επαρχία της Αμμοχώστου, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να έχουν πραγματική και εφαρμόσιμη στήριξη.

Συγκεκριμένα, ζήτησαν να θεσπιστεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα Προσωρινών Θερινών Βρεφοκομικών-Παιδοκομικών Σταθμών με κρατική χρηματοδότηση και με την αξιοποίηση δημοτικών χώρων ή σχολείων. Επισήμαναν, δε, ότι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της τουριστικής δραστηριότητας και αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να συνεχίζεται χωρίς αντίστοιχη κρατική μέριμνα με κοινωνικά μέτρα.