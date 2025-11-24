Γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύετε έναν σκύλο στο κεφάλι

Ακόμα όμως και αν γνωρίζετε από ζώα και δεν είχατε ποτέ πρόβλημα με κάποιο, πριν κάνετε κάτι τέτοιο, σκεφτείτε το δύο φορές. Και αυτό γιατί μπορεί να μην το κάνετε με τον καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο.

Για εμάς ένα χάδι στο κεφάλι είναι χειρονομία αγάπης και στοργής. Με τους σκύλους όμως δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Οι περισσότεροι λοιπόν θα προτιμούσαν να τους δείξουμε την αγάπη μας με διαφορετικό τρόπο.

Αν έχετε σκύλο, το να τον εκπαιδεύσετε να ανέχεται τα χτυπηματάκια αγάπης από κάποιον άνθρωπο στο κεφάλι, μπορεί να τον βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στο να αντιμετωπίσει αυτή την ανεπιθύμητη ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Είναι όμως όλοι οι άλλοι σκύλοι εκπαιδευμένοι και έτοιμοι για αυτό;

Γιατί οι σκύλοι αντιπαθούν τα χτυπήματα στο κεφάλι

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Veterinary Behavior, οι ερευνητές παρατήρησαν 28 σκύλους διαφορετικών φυλών, ηλικιών και παρελθόντος. Οι σκύλοι αυτοί φορούσαν συσκευές παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού. Στο δωμάτιο λοιπόν που βρίσκονταν με τους κηδεμόνες τους μπήκαν κάποιοι άγνωστοι, οι οποίοι κλήθηκαν να τους χαϊδέψουν σε διαφορετικά σημεία του σώματός τους – στην κορυφή του κεφαλιού τους, στο στήθος, τον ώμο, το λαιμό, τη βάση της ουράς, το πόδι κτλ παρακολουθώντας παράλληλα τις αντιδράσεις τους.

Όταν τα σκυλιά χαϊδεύονταν στο κεφάλι ή στο πόδι, έδειχναν αυτό που είναι γνωστό ως «χειρονομίες κατευνασμού». Οι σκύλοι χρησιμοποιούν χειρονομίες κατευνασμού όταν αισθάνονται στρεσαρισμένοι, άβολα ή φοβισμένοι, προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις. Αυτές οι κινήσεις είναι να γλείψουν τα χείλη τους, να χασμουρηθούν κτλ. Είχαν επίσης αυξημένους καρδιακούς παλμούς. Από την άλλη ήταν λιγότερο στρεσαρισμένοι όταν χαϊδεύτηκαν στο στήθος, τους ώμους ή τη βάση της ουράς.

Στη γλώσσα του σκύλου, το να είστε πάνω από το κεφάλι του θεωρείται απειλή. Πρόκειται για μια απειλητική χειρονομία που τον κάνει να νιώθει άβολα και ανήσυχα. Είναι ένα σήμα που το ζώο μπορεί να αντιληφθεί ως κυριαρχία ή απειλή. Και φυσικά το να σκύβετε κιόλας να τον χαϊδέψετε ή να τον χτυπήσετε φιλικά είναι κάτι που τον φοβίζει ακόμα περισσότερο. Ένα χέρι που πλησιάζει απευθείας στο πρόσωπό του είναι μια εισβολή στον προσωπικό του χώρο.

Ένας άλλος λόγος που στα σκυλιά δεν αρέσει το χάιδεμα στο κεφάλι τους είναι ότι δεν θέλουν να τους αγγίζουν τα μάτια και τις μύτες τους. Με τα μάτια και τη μύτη εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους, οπότε δεν είναι κάτι ευχάριστο για αυτά.

Πώς να ξέρετε αν στον σκύλο δεν αρέσουν τα χτυπήματα στο κεφάλι

Αν και μερικοί σκύλοι ανέχονται τα χτυπηματάκια στο κεφάλι, οι περισσότεροι ενστικτωδώς αισθάνονται άβολα. Για να δείτε λοιπόν πώς αισθάνεται το ζώο, κοιτάξτε τη γλώσσα του σώματός του. Ποιες κινήσεις λοιπόν του σκύλου δείχνουν άγχος και δυσφορία;

-Χαμηλώνει το κεφάλι του ή σκύβει μακριά από το άγγιγμά σας

-Φεύγει μακριά ή κάνει κάποια βήματα πίσω για να σας αποφύγει

-Κάνει πίσω τα αυτιά του

-Γλείφει τα χείλη του

-Χασμουριέται

-Δείχνει το λευκό μέρος των ματιών του (γνωστό ως βλέμμα φάλαινας)

Μαθαίνοντας τον σκύλο σας να ανέχεται τα χάδια στο κεφάλι

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που και ο δικός σας σκύλος δεν θέλει με τίποτα τα χτυπηματάκια και τα χάδια στο κεφάλι του; Που είναι πολύ ντροπαλός και στρεσάρεται με κάτι τέτοιο; Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε πάντα να αποτρέψετε τους άλλους ανθρώπους από το να κάνουν κάτι τέτοιο, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να τον διδάξετε να μην πανικοβάλλεται και να μη στρεσάρεται όταν κάποιος τον ακουμπάει στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το American Kennel Club o καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η λεγόμενη απευαισθητοποίηση. Η απευαισθητοποίηση που γίνεται σιγά σιγά και πάντα με θετικό τρόπο θα κάνει τον σκύλο σας να συνηθίσει κάτι που δεν θέλει- τα χάδια στο κεφάλι στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παιχνίδια, πιο αποτελεσματικές για αυτή τη διαδικασία είναι οι λιχουδιές. Ξεκινώντας από λίγα χτυπηματάκια-χάδια στο κεφάλι και δίνοντάς του παράλληλα και μια λιχουδιά, θα συνδυάσει την κίνηση αυτή με κάτι καλό και θα αρχίσει σιγά σιγά να μην τη φοβάται τόσο. Στη συνέχεια όταν δείτε ότι ο σκύλος σας περιμένει τη λιχουδιά, η κίνηση αυτή θα αρχίσει να γίνεται πιο έντονα και πιο πολύ.

Η Stephanie Gibeault, συγγραφέας και εκπαιδεύτρια σκύλων, γράφει στο διαδικτυακό τόπο του American Kennel Club τα σωστά βήματα που έχει αυτή η διαδικασία:

-Ενώ κάθεστε στο επίπεδο του σκύλου σας, απλώστε αργά το χέρι σας προς το κεφάλι του. Στη συνέχεια, τραβήξτε το χέρι σας πίσω και δώστε του λίγο φαγητό.

-Μόλις ο σκύλος σας δει το χέρι σας, γνωρίζοντας ότι θα του δώσετε κάτι, αγγίξτε απαλά και για δευτερόλεπτα το κεφάλι του. Στη συνέχεια, πάρτε το χέρι σας και δώστε του λίγο φαγητό (ή λιχουδιά).

-Μόλις ο σκύλος σας νιώσει άνετα με ένα σύντομο χτύπημα, δώστε ένα δεύτερο απαλό άγγιγμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να μπορέσετε να τον χτυπήσετε αρκετές φορές πριν παρουσιάσετε το φαγητό.

-Τώρα ήρθε η ώρα να αυξήσετε την πίεση των χτυπημάτων. Δώστε του ένα μόνο χτυπηματάκι και επαναλάβετέ το με μεγαλύτερη ένταση.

-Μόλις ο σκύλος σας περιμένει με χαρά μερικά δυνατά χτυπήματα, ήρθε η ώρα να αλλάξετε τη θέση σας, που σημαίνει να έρθετε από πάνω του. Τέλος, σηκωθείτε και επαναλάβετε όλα τα προηγούμενα βήματα, δηλαδή να ξεκινήσετε χτυπώντας απαλά και μία φορά το κεφάλι του μέχρι να τον χτυπήσετε σταθερά αρκετές φορές.

Αυτή όλη φυσικά η διαδικασία δεν φέρνει αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει υπομονή και επιμονή. Μην πιέσετε το ζώο σας και σε καμία περίπτωση μην το μαλώσετε. Θέλει σιγά σιγά και λίγο κάθε μέρα. Το πιο σημαντικό είναι ο χαρακτήρας του σκύλου σας. Κάποια σκυλιά μαθαίνουν εύκολα, κάποια άλλα χρειάζονται πολύ χρόνο.

Αν τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, μη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων.

