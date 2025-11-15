Aποκαλύψεις για φερόμενη σχέση του Πούτιν με «κορίτσι ημερολογίου» - Κρυφά ραντεβού όταν έλειπε η Καμπάεβα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να απατούσε τακτικά την γυμνάστρια σύντροφό του, Αλίνα Καμπάεβα με μια νεαρή διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία, που είχε ποζάρει σε τολμηρό ημερολόγιο για τα γενέθλιά του.

Σύμφωνα με το ρωσικό ανεξάρτητο ερευνητικό μέσο Proekt, η Aλίσα Χαρτσέβα ήταν μόλις 17 ετών όταν, όπως ισχυρίζονται οι πηγές του, άρχισε τις μυστικές συναντήσεις με τον τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας.

«Μυστικές συναντήσεις» με τον Πούτιν όταν απουσίαζε η Καμπάεβα

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Χαρτσέβα μεταφερόταν μυστικά στην επίσημη κατοικία του Πούτιν ή σε άλλο φυλασσόμενο χώρο περίπου δύο φορές τον μήνα. Οι επισκέψεις φέρονται να συνέπιπταν με απουσίες της Αλίνα Καμπάεβα – της μακροχρόνιας συντρόφου του Πούτιν και φερόμενης μητέρας δύο παιδιών του.

Το Proekt επικαλείται άτομα που δηλώνουν ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο ξεκίνησαν σύντομα» μετά την αποστολή του τολμηρού ημερολογίου στο Κρεμλίνο.

Один день — одно имя: Алиса Харчева pic.twitter.com/1W5y9mIbkS — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) March 31, 2016

Πώς έγινε η υποτιθέμενη γνωριμία

Το επίμαχο ημερολόγιο είχε δημιουργηθεί από άτομα του κινήματος νεολαίας Nashi , τα οποία –σύμφωνα με το ρεπορτάζ– στόχευαν να εξασφαλίσουν επιρροή στο περιβάλλον του Πούτιν. Μαζί με το ημερολόγιο εστάλησαν στους συνεργάτες του Πούτιν και τα στοιχεία επικοινωνίας των κοριτσιών που πόζαραν στον φακό.

Όπως ισχυρίζονται οι πηγές του Proekt, η Χαρτσέβα δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που την καλούσε σε συνάντηση στη κατοικία του πρωθυπουργού στο Νοβο-Ογκάρεβο. Δεν είναι σαφές ποιος έκανε την κλήση, ενώ το μέσο αναφέρει ότι κυκλοφορεί η φήμη πως ο Πούτιν εντυπωσιάστηκε από τη φωτογραφία της.

Η Χαρτσέβα εμφανίστηκε αργότερα στην τηλεόραση μιλώντας για το ημερολόγιο και έφτασε μέχρι τους τελικούς του διαγωνισμού ομορφιάς «Μις Ρωσία», παρά το γεγονός ότι -όπως υποστηρίζουν οι δημοσιογράφοι - η διαδικασία επιλογής της ήταν ιδιαίτερα «γρήγορη».

Σύμφωνα πάντα με το Proekt, η δημόσια προβολή της δεν σταμάτησε, παρότι η υποτιθέμενη προσωπική σχέση της με τον Πούτιν παρέμενε μυστική.

Η Αλίσα Χάρτσεβα συμμετείχε στον διαγωνισμό για την ανάδειξη της Μις Ρωσία το 2011.

Πώς ωφελήθηκε η νεαρή καλλονή από τη γνωριμία με τον Πούτιν

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στελέχη του Nashi επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τη Χαρτσέβα για να προωθήσουν αιτήματα και συμφέροντά τους προς τον Πούτιν.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν τελεσφόρησε και πιθανόν να προκάλεσε ενόχληση στον Ρώσο ηγέτη.

Δύο χρόνια αφότου πόζαρε για το τολμηρό ημερολόγιο η Αλίσα Χαρτσέβα δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Γατάκι για τον Πούτιν» για τα 60ά γενέθλιά του / Φωτογραφία: Proekt Media.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Πούτιν φέρεται να βοήθησε τον πατέρα της Χαρτσέβα να βρει σημαντική θέση εργασίας, ενώ η ίδια φέρεται να εισήχθη στο κορυφαίο πανεπιστήμιο MGIMO και να απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα στη Μόσχα.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, η Χαρτσέβα φέρεται να απάντησε μόνο ότι «κανείς δεν μου έχει κάνει ποτέ τόσο χαζές ερωτήσεις», χωρίς να αρνηθεί ευθέως τις φήμες. Σήμερα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι συνιδιοκτήτρια αλυσίδας πολυτελών στούντιο μαυρίσματος.

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά από έκδοση βιβλίου που υποστηρίζει ότι ο Πούτιν –αν και δημόσια υπερασπίζεται τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες– προτιμά «ελεύθερες» σχέσεις στην ιδιωτική του ζωή.

Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η προσωπική του ζωή «δεν επιδέχεται παρεμβάσεις» και έχει επικρίνει όσους «τρυπώνουν με τη μύτη τους και τις ερωτικές τους φαντασιώσεις στη ζωή των άλλων».

