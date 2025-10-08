Ο Στέφανος Σκορδής διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του δικηγόρου Στέφανου Σκορδή στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, μετά την παραίτηση του Άντρου Καπαρδή.

Ο κ. Σκορδής, που ήταν ήδη μέλος της Επιτροπής, θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας, δηλαδή μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2029.

Παράλληλα, στη θέση του κ. Σκορδή ως μέλους της Επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον Νικόλα Κωνσταντίνου, επίσης δικηγόρο, για θητεία που θα λήγει την ίδια ημερομηνία.