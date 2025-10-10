Στις κάλπες αύριο ο ΔΗΣΥ Λεμεσού - Επιλέγει τους «9» για τις βουλευτικές εκλογές

Εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ Λεμεσού θα διεξαχθούν αύριο Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, με ένδεκα ενδιαφερόμενους υποψήφιους να διεκδικούν μία από τις εννέα θέσεις που απέμειναν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού.

Κάθε μέλος του ΔΗΣΥ δικαιούται να ψηφίσει από 5 έως 9 υποψήφιους. Ψηφοδέλτιο με λιγότερες από 5 ψήφους ή περισσότερες από 9 θα θεωρείται άκυρο. Οι 11 ενδιαφερόμενοι που θα τεθούν ενώπιον της κρίσης των κομματικών μελών στην επαρχία Λεμεσού είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:

Ευθυμίου Ευθύμιος,

Ιορδάνους Ονισήφορος,

Καραϊσκάκης Γιώργος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας

Περικλή Λευτέρης

Στυλιανού Αντώνης

Νίκος Σύκας

Τσιάκκιρος Ελευθέριος

Τσολάκης Αντώνης

Φελλάς Μιχάλης

Κάλπες

Το Σάββατο θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα σε διάφορα σημεία της επαρχίας Λεμεσού. Συγκεκριμένα θα στηθούν κάλπες σε 12 σημεία που είναι τα εξής:

· 16ο Δημοτικό Σχολείο Ζακακίου (Πολύκαρπου Βλάχου)

· Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου

· Σωματείο Εθνικολαϊκός, Μέσα Γειτονιάς

· Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας (Columbia)

· 15ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμίδια (Αγίου Νεοφύτου)

· Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα

· Σωματείο Νίκος και Σωκράτης Ερήμης

· Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνα

· Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Καλού Χωριού

· Πολυδύναμο Κέντρο Μονιάτη

· Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας

· ΘΟΙ Πύργου



