«Ουδείς στον ΔΗΣΥ κόπτεται για το πού θα καταλήξεις»: Η αιχμηρή απάντηση Κουλλά στη Χαραλαμπίδου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στον ΔΗΣΥ και τη βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με αφορμή τις αναφορές του Ανδρέα Χασαπόπουλου ότι υπάρχει συμφωνία για κάθοδο της κ. Χαλαμπίδου με το κίνημα ΑΛΜΑ στις εκλογές του 2026.

Μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, ο οποίος διερωτήθηκε «γιατί αποκρύβεται από τους πολίτες» η φημολογούμενη συμφωνία της κ. Χαραλαμπίδου με το ΑΛΜΑ, η ίδια απάντησε μέσω ανάρτησής στο Χ, αναφέροντας: «Ξενίζει –για να χρησιμοποιήσω δική τους φράση– που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ! Ο πανικός εισάγει νέα πολιτικά ήθη!».

Ξενιζει , για να χρησιμοποιήσω δική τους φράση , που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 απο το ίδιο το ΑΚΕΛ ! Ο πανικός εισάγει νέα πολιτικά ήθη ! — Irene Charalambides (@Xaralambidou) October 10, 2025

Η τοποθέτηση της βουλεύτριας προκάλεσε τη σημερινή αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Αγαπητή κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μας παρεξήγησες! Ουδείς στον ΔΗΣΥ κόπτεται για το πού θα καταλήξεις. Απλά όσοι για χρόνια κάνατε επίδειξη υπερευαισθησίας για τη διαφάνεια, δεν μπορεί να κάνετε μυστικές συμφωνίες… Παρατηρώ πως δεν το διαψεύδεις. Γιατί το αποκρύβεις;» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει σε δεύτερη ανάρτηση: «Παρατηρώ επίσης πως δεν διαμαρτύρεσαι για τυχόν διαφθορά από στελέχη του Άλματος. Επιλεκτική ευαισθησία;».

… Παρατηρώ πως δεν το διαψεύδεις. Γιατί το αποκρύβεις; Παρατηρώ επίσης πως δεν διαμαρτύρεσαι για τυχόν διαφθορά από στελέχη του Άλματος. Επιλεκτική ευαισθησία; (2/2) — Onoufrios Koulla (@OnoufriosKoulla) October 11, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του πρώην στενού συνεργάτη του τέως Γενικού Ελεγκτή και στελέχους του κινήματος «ΑΛΜΑ», Ανδρέα Χασαπόπουλου, ο οποίος στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση» είχε πει ότι «έκλεισε η συμφωνία για κάθοδο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με τα ψηφοδέλτια του κινήματος ΑΛΜΑ».