Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

«Ουδείς στον ΔΗΣΥ κόπτεται για το πού θα καταλήξεις»: Η αιχμηρή απάντηση Κουλλά στη Χαραλαμπίδου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ουδείς στον ΔΗΣΥ κόπτεται για το πού θα καταλήξεις, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ονούφριος Κουλλά

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στον ΔΗΣΥ και τη βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με αφορμή τις αναφορές του Ανδρέα Χασαπόπουλου ότι υπάρχει συμφωνία για κάθοδο της κ. Χαλαμπίδου με το κίνημα ΑΛΜΑ στις εκλογές του 2026.

Μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, ο οποίος διερωτήθηκε «γιατί αποκρύβεται από τους πολίτες» η φημολογούμενη συμφωνία της κ. Χαραλαμπίδου με το ΑΛΜΑ, η ίδια απάντησε μέσω ανάρτησής στο Χ, αναφέροντας: «Ξενίζει –για να χρησιμοποιήσω δική τους φράση– που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ! Ο πανικός εισάγει νέα πολιτικά ήθη!».

Η τοποθέτηση της βουλεύτριας προκάλεσε τη σημερινή αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Αγαπητή κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μας παρεξήγησες! Ουδείς στον ΔΗΣΥ κόπτεται για το πού θα καταλήξεις. Απλά όσοι για χρόνια κάνατε επίδειξη υπερευαισθησίας για τη διαφάνεια, δεν μπορεί να κάνετε μυστικές συμφωνίες… Παρατηρώ πως δεν το διαψεύδεις. Γιατί το αποκρύβεις;» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει σε δεύτερη ανάρτηση: «Παρατηρώ επίσης πως δεν διαμαρτύρεσαι για τυχόν διαφθορά από στελέχη του Άλματος. Επιλεκτική ευαισθησία;».

 

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του πρώην στενού συνεργάτη του τέως Γενικού Ελεγκτή και στελέχους του κινήματος «ΑΛΜΑ», Ανδρέα Χασαπόπουλου, ο οποίος στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση» είχε πει ότι «έκλεισε η συμφωνία για κάθοδο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με τα ψηφοδέλτια του κινήματος ΑΛΜΑ».

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα