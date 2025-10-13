Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρευστό εκλογικό τοπίο με νέες ισορροπίες: Μάχη ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ δείχνει το δεύτερο μέρος της διαδικτυακής έρευνας της RetailZoom (πίνακες)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Δείχνει ότι η εκκίνηση της προεκλογικής περιόδου για την ανάδειξη της νέας Βουλής τον προσεχή Μάιο γίνεται σε ένα περιβάλλον ρευστότητας - Στο μεταξύ οι πολίτες αξιολογούν χαμηλά τις επιδόσεις υπουργών που χειρίστηκαν κρίσεις

Η καταγραφή της πρόθεσης ψήφου, στο δεύτερο μέρος της διαδικτυακής έρευνας της RetailZoom, αποτυπώνει ένα εκλογικό τοπίο με σαφή μετατόπιση ισορροπιών. Η έρευνα δίνει μια εικόνα αναδιάταξης: ο ΔΗΣΥ κινείται στο 21% και το ΑΚΕΛ στο 18% στη «φωτογραφία της στιγμής», με ένα σημαντικό 11% αναποφάσιστους, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο παραδοσιακοί πόλοι παραμένουν μεν πρωταγωνιστές αλλά με ψαλιδισμένα ποσοστά σε σχέση με ιστορικές τους επιδόσεις. Το ΔΗΚΟ περιορίζεται στο 8%, χάνοντας το γνωστό ρυθμιστικό του βάρος, την ώρα που ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ αναδύονται στην τρίτη και τέταρτη θέση, με 14% και 13% αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποτελέσματα συγκλίνουν με τα ...

ΚΟΜΜΑΤΑΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΔΗΣΥΑΚΕΛΔΗΚΟΒΟΥΛΕΥΤΕΣΕΡΕΥΝΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΥποψηφιότητεςδημοσκόπησηΥποψήφιος βουλευτήςVOLT CYPRUSΒΟΛΤ

