Ταλάτ στον «Πολίτη»: Η Τουρκία μπορεί να πειστεί να αλλάξει τη θέση για λύση 2 κρατών

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

«Η λύση δύο κρατών είναι η πραγματική της θέση σήμερα αλλά είναι μόνιμη; Μπορεί να αλλάξει; Πιστεύω πως ναι. Εξαρτάται από το τι θα κερδίσει η Τουρκία από μια λύση... Υπάρχουν άνθρωποι στην Άγκυρα με γνώση και διάθεση να βοηθήσουν. Είναι εφικτό, απλώς μπορεί να χρειαστεί χρόνος.»

Ο πρώην Τ/Κ ηγέτης Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ανήμερα των τ/κ εκλογών, μιλά στον «Πολίτη» για τη δική του περίοδο εξουσίας και τη σχέση αμοιβαίου συμφέροντος που καλλιεργήθηκε με την Άγκυρα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Ο ρόλος του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ στην πορεία προς το Σχέδιο Ανάν και αργότερα ως ηγέτη των Τουρκοκυπρίων από το 2005 έως το 2010 θεωρείται ένας από τους πιο θετικούς, κυρίως –αν και όχι πάντοτε– λόγω της ικανότητάς του να προωθήσει τη λύση, σε συντονισμό με την Άγκυρα. Όταν ο Ταλάτ διαδέχθηκε τον ιστορικό ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς, μετά τη ρήξη του τελευταίου με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απογοητευμένη τ/κ κοινή γνώμη, πληγωμένη από την καθολική απόρριψη του σχεδίου επανένωσης από τους ...

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΚΛΟΓΕΣ

