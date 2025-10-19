Ταλάτ στον «Πολίτη»: Η Τουρκία μπορεί να πειστεί να αλλάξει τη θέση για λύση 2 κρατών
«Η λύση δύο κρατών είναι η πραγματική της θέση σήμερα αλλά είναι μόνιμη; Μπορεί να αλλάξει; Πιστεύω πως ναι. Εξαρτάται από το τι θα κερδίσει η Τουρκία από μια λύση... Υπάρχουν άνθρωποι στην Άγκυρα με γνώση και διάθεση να βοηθήσουν. Είναι εφικτό, απλώς μπορεί να χρειαστεί χρόνος.»
